القضاء البريطاني يقر بدور تلوث الهواء في التسبب بالوفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 ديسمبر 2020, 03:01 مساء
صورة تظهر تلوث الهواء في لندن، 24 يناير 2017 (أ ف ب)

للمرّة الأولى، أقرّ القضاء البريطاني بدور تلوّث الهواء في التسبّب بالوفاة، معتبرًا أن هذه المشكلة البيئية «أدّت دورًا» في وفاة فتاة في التاسعة من العمر في لندن.

وتأمل عائلة إيلا أدو-كيسي-ديبرا، التي فارقت الحياة في 15 فبراير 2013 إثر نوبة ربو حادة، أن يحثّ هذا القرار السلطات على التحرّك، وفق «فرانس برس».

واعتبر فيليب بارلوو، معاون قاضي التحقيق في دائرة ساذرك في لندن الذي أشرف على الجلسات المخصّصة لهذه القضية والممتدّة على أسبوعين أن «تلوّث الهواء أدّى دورا ملموسا في وفاة إيلا».

وكانت الفتاة تعيش في لويشم، على بعد أقلّ من 30 مترًا من طريق ساوث سيركولر الذي يشهد حركة مرورية كثيفة في جنوب لندن.

وقال بارلوو: «إنها تعرّضت خلال فترة مرضها بين 2010 و2013 لمستويات عالية من ثاني أكسيد النتروجين والجسيمات الدقيقة تتخطّى توجيهات منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد». ولم تبلغ والدتها روزامند أدو-كيسي-ديبرا بالمخاطر الصحية، فلم يتسنّ لها اتّخاذ «تدابير كانت لتحول دون الوفاة»، مثل الانتقال للعيش في مكان آخر.

وخلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، أشادت هذه الأخيرة بـ«إحقاق العدل» لإيلا، مع الإشارة إلى أنها رفعت هذه القضية من أجل «الأطفال الآخرين» أيضا.

وتأمل هذه المدرّسة اعتماد قانون جديد يرمي إلى تحسين نوعية الهواء في بريطانيا.

وأسفت على أن هذه المسألة «لا تعامل كطارئة صحية كما ينبغي»، مذكّرة بأن تلوّث الهواء يقتل سبعة ملايين شخص كلّ سنة في العالم، بحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية.

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