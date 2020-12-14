نقص فيتامين «د» لدى الأم سبب انتشار التوحد لدى الأولاد

نقص فيتامين «د» لدى الأم سبب انتشار مرض التوحد عند الأولاد (الإنترنت)

يفسر نقص فيتامين «د» لدى الأم سبب انتشار اضطراب طيف التوحد 3 مرات بين الأولاد.

إذ وجد علماء جامعة كوينزلاند بأستراليا أن نقص فيتامين «د» أثناء الحمل تسبب في زيادة هرمون التستوستيرون في دماغ ذكور الفئران، وقالوا إن أحد عوامل الخطر العديدة -انخفاض فيتامين «د» عند الأمهات- وهذا يسبب زيادة في هرمون التستوستيرون في دماغ الأجنة الذكور وكذلك الأم، إضافة إلى دوره في امتصاص الكالسيوم، فإن فيتامين «د» مهم للعديد من عمليات النمو، حسب «نيوز ميديكال».

وأكدت الأبحاث أن فيتامين «د» يلعب دورًا مهمًّا في نمو الدماغ، وأن إعطاء مكملات فيتامين «د» للفئران أثناء الحمل منع تمامًا الصفات الشبيهة بالتوحد في ذريتهم، وفق «اليوم السابع».

وقال الباحثون إن التعرض المفرط للدماغ النامي للهرمونات الجنسية، مثل التستوستيرون، كان يُعتقد أنه سبب أساسي، لكن الأسباب ظلت غير واضحة.

وأضافوا أن «فيتامين «د» له دور في التحكم في العديد من الهرمونات الجنسية.

وتابع قائلا: «عندما تغذت أمهات الفئران على نظام غذائي منخفض فيتامين (د)، تسبب ذلك في تعرض أدمغة الأجنة الذكور لمستويات عالية من هرمون التستوستيرون».

وقال البروفيسور إيلز، إن الدراسة كانت الأولى التي أظهرت أن عامل الخطر المعروف لاضطراب طيف التوحد يغير هرمون التستوستيرون في كل من دماغ الجنين ودم الأم، وهو أحد العوامل المساهمة المحتملة في سبب انتشار اضطراب طيف التوحد بشكل أكبر عند الذكور.