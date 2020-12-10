تلقيح رواد الفضاء الروس ضد «كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 ديسمبر 2020, 02:00 مساء
رائدة الفضاء الأميركية كاثلين روبنز ورائدا الفضاء الروسيان سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود-سفيرتشكوف في بايكونور بكازاخستان، 14 أكتوبر (أ ف ب)

أعلنت وكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس»، الأربعاء، عزمها على تطعيم رواد الفضاء التابعين لها ضد «كوفيد-19»، لكنها أوضحت أن هذا التطعيم لن يتم إلا على أساس طوعي.

ونقل المكتب الإعلامي لـ"روسكوزموس" عن مديرها ديمتري روغوزين قوله إن "أعضاء هيئة رواد الفضاء وموظفي مركز تدريب رواد الفضاء سيكونون من بين أول" الذين يتلقون اللقاح الروسي "سبوتنيك 5".

وأوضح المكتب لوكالة "فرانس برس" أن التطعيم ضد "كوفيد-19"، "سيكون طوعيا فقط".

وينص القانون الروسي على أن التلقيح في روسيا لا يمكن أن يكون إلزاميا، ولكن قد يتم رفض قبول الأشخاص الذين يرفضونه في المؤسسات الطبية أو التعليمية في حال تفشي الوباء.

وأكد رائدا الفضاء الروسيان الموجودان حاليا في المحطة المدارية سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود-سفيرتشكوف في نهاية سبتمبر الفائت، قبل مغادرتهما، أنهم لا ينويان تلقيح نفسيهما ضد "كوفيد-19" لعدم تيقنهما من فاعلية اللقاح.

وعلق وزير الصحة ميخائيل موراشكو في بيان صادر عن الصندوق السيادي الروسي الذي يمول إنتاج اللقاح بقوله إن "سبوتنيك 5" سيؤدي "دورًا مهمًا في ضمان الأمن البيولوجي لبرنامج الفضاء الروسي".

وأشار المكتب الإعلامي لـ"روسكوزموس" إلى أن قرار تطعيم الطاقم المقبل لمحطة الفضاء الدولية "لم يتخذ بعد"، لكنه أوضح أن هذا القرار "يفترض أن تتخذه الوكالة الفيدرالية الروسية للطب الحيوي".

ومن المقرر أن يغادر الطاقم الجديد لمحطة الفضاء الدولية من قاعدة بايكونور الفضائية في أبريل 2021 ويضم كلا من أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبروف وسيرغي كورساكوف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أكثر من 3 آلاف وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة
دولى
ديمقراطيو الشيوخ الأميركي يفشلون في منع بيع «إف-35» للإمارات
دولى
«فرانس برس»: قرصنة وثائق متعلقة بلقاح «فايزر-بايونتيك» خلال هجوم إلكتروني في ...
دولى
«الإنتربول»: اعتقال 20 ألف شخص حول العالم في حملة تستهدف الاحتيال الإلكتروني
اقتصاد
لقاح «سبوتنيك» أداة أخرى لبسط النفوذ الروسي في الخارج
دولى
«المالية»: 834 مليون دينار إيرادات الضرائب.. و177 مليونا من الجمارك خلال 11 شهرا
ليبيا
الكبير يطلع السفير الألماني على جهود توحيد سعر صرف الدينار
ليبيا
الصين تنجح في تشغيل «شمس صناعية»
اقتصاد
غوتيريس: صاروخ مضاد للدبابات في ليبيا له خصائص سلاح إيراني الصنع
ليبيا
المسماري: نحن في حالة حرب مع ​تركيا​ ولم يعلن أحد وقف المعركة بل أعلنا وقف إطلاق...
ليبيا
سلطنة المسماري: غياب الرئاسة إشكالية قانونية واجهت جلسة النواب الرسمية في غدامس
ليبيا
«اقتصاد الموقتة» تحظر تصدير «كتالايزر» عوادم السيارات
ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يحللون عينات فضائية عمرها 4.6 مليار سنة