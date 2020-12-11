نباتات تساعد في الوقاية وتخفيف أعراض «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 ديسمبر 2020, 09:45 صباحا
مسحوق الكاكاو يساعد في وقف انتشار الفيروس (الإنترنت)

توصلت دراسة لباحثين في جامعة أميركية إلى أن بعض مستخلصات النباتات تساعد في الوقاية من عدوى كوفيد-19 وتخفف التأثيرات والأعراض.

وانطلاقا من أن عناصر بعض النباتات كالشاي والكاكاو وبعض أنواع العنب معروفة بقدرتها على منع الالتهابات والأكسدة في الجسم، تولى باحثون في جامعة ولاية كارولينا الشمالية دراسة تأثير تلك النباتات على فيروس كورونا، حسب «دويتشه فيله».

وجاءت النتيجة بأن الشاي الأخضر والشوكولاتة ومسحوق الكاكاو والكرمة (العنب) دائرية الأوراق، التي تزرع في جنوب الولايات المتحدة، تساعد في وقف انتشار الفيروس.

وعثر الباحثان يو تشو وديو شيه على نقطة ضعف الفيروس وهي الأنزيم البروتيني الرئيسي Mpro، وهو الأنزيم الضروري لعملية التكاثر والدمج. وانطلق الباحثان من أن تعطيل هذا الأنزيم سيؤدي إلى موت الفيروس.

وخلصت التجارب إلى أن بعض المواد في الشاي الأخضروالعنب دائري الأوراق عطلت بالكامل الفيروس، وأن مواد أخرى مستخلصة من مسحوق الكاكاو والشوكولا الداكنة تفرزان مادة تقلل إنتاجية الأنزيم إلى النصف.

وحسب الدراسة يملك أنزيم Mpro «جيوب» يمكن وضع المستخلصات من المواد الآنفة الذكر في داخلها، مما يؤدي إلى تعطيل ذلك الأنزيم البروتيني.

ونصح الباحثان بزيادة استهلاك الشاي الأخضر والشوكولاتة الداكنة والعنب دائري الأوراق والكاكاو لتحسين وقاية الإنسان من الفيروس. ونظراً لعدم وجود علاج لكوفيد-19 وعدم البدء بالتلقيح ينصح الباحثان المصابين بالفيروس بالإكثار من تناول تلك المواد لتخفيف تأثيرات المرض عليهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جديد «كورونا»: أميركا تقترب من الترخيص للقاح وفرنسا تخرج من العزل بـ«حذر» ...
دولى
«البوليساريو» عن قرار ترامب بشأن الصحراء الغربية: «من لا يملك لمن لا يستحق»
عربى
مصر تستقبل أول شحنة من لقاح «كورونا».. والأولوية للأطقم الطبية
عربى
«بي بي سي»: البريطانيون قد يمنعون من دخول دول الاتحاد الأوروبي بداية 2021
دولى
بعد خسارته أمام غينيا الاستوائية.. تعرف على ترتيب المنتخب الوطني في تصنيف «فيفا»
رياضة محلية
الأمم المتحدة تعلن تمسكها بقرارات مجلس الأمن فيما يخص أزمة الصحراء الغربية
دولى
النائب أبوبكر سعيد: لا صحة لانسحاب أي عضو من لقاء غدامس
ليبيا
الأهلي بنغازي يفوز وديا على مصر المقاصة
رياضة محلية
الصديق الكبير يجمد أرصدة «داخلية الوفاق».. وباشاغا يضعه في قائمة الممنوعين من ...
ليبيا
الكرة الإيطالية تفقد أحد أساطيرها.. وفاة باولو روسي هداف مونديال 1982
رياضة عالمية
بلدية يفرن تطلق حملة لزراعة 1000 شجرة في يوم واحد
ليبيا
مالطا: اعتراض سفينة محملة بـ612 كيلوغرام «كوكايين» قبل إبحارها إلى ليبيا
ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المياه الغازية وورق الألومنيوم للتخلص من صدأ السيارة