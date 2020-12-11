نباتات تساعد في الوقاية وتخفيف أعراض «كورونا»

مسحوق الكاكاو يساعد في وقف انتشار الفيروس (الإنترنت)

توصلت دراسة لباحثين في جامعة أميركية إلى أن بعض مستخلصات النباتات تساعد في الوقاية من عدوى كوفيد-19 وتخفف التأثيرات والأعراض.

وانطلاقا من أن عناصر بعض النباتات كالشاي والكاكاو وبعض أنواع العنب معروفة بقدرتها على منع الالتهابات والأكسدة في الجسم، تولى باحثون في جامعة ولاية كارولينا الشمالية دراسة تأثير تلك النباتات على فيروس كورونا، حسب «دويتشه فيله».

وجاءت النتيجة بأن الشاي الأخضر والشوكولاتة ومسحوق الكاكاو والكرمة (العنب) دائرية الأوراق، التي تزرع في جنوب الولايات المتحدة، تساعد في وقف انتشار الفيروس.

وعثر الباحثان يو تشو وديو شيه على نقطة ضعف الفيروس وهي الأنزيم البروتيني الرئيسي Mpro، وهو الأنزيم الضروري لعملية التكاثر والدمج. وانطلق الباحثان من أن تعطيل هذا الأنزيم سيؤدي إلى موت الفيروس.

وخلصت التجارب إلى أن بعض المواد في الشاي الأخضروالعنب دائري الأوراق عطلت بالكامل الفيروس، وأن مواد أخرى مستخلصة من مسحوق الكاكاو والشوكولا الداكنة تفرزان مادة تقلل إنتاجية الأنزيم إلى النصف.

وحسب الدراسة يملك أنزيم Mpro «جيوب» يمكن وضع المستخلصات من المواد الآنفة الذكر في داخلها، مما يؤدي إلى تعطيل ذلك الأنزيم البروتيني.

ونصح الباحثان بزيادة استهلاك الشاي الأخضر والشوكولاتة الداكنة والعنب دائري الأوراق والكاكاو لتحسين وقاية الإنسان من الفيروس. ونظراً لعدم وجود علاج لكوفيد-19 وعدم البدء بالتلقيح ينصح الباحثان المصابين بالفيروس بالإكثار من تناول تلك المواد لتخفيف تأثيرات المرض عليهم.