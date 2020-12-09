مرض غريب في الهند يثير حيرة العلماء

مرض غريب يثير حيرة العلماء في الهند بعد وفاة شخص وإصابة المئات (الإنترنت)

تعيش الهند حالة من الرعب، بعد ظهور مرض غامض أدى إلى وفاة شخص واحد، ودفع بأكثر من 500 شخص آخرين إلى دخول المستشفيات.

اكتشف المرض أول مرة في مدينة إيلورو المشهورة بمنسوجاتها اليدوية، حيث أصاب التوتر السكان، فسارعوا بالإبلاغ عن أعراض تتراوح بين الغثيان والاكتئاب، وفقدان الوعي لدى 546 مريضا، وفق «يورونيوز».

وقال مسؤول حكومي إن العديدين تعافوا وعادوا إلى منازلهم، بينما بقي 148 مريضا يتلقون العلاج. وقد وصلت فرق مكونة من خبراء إلى المدينة، وقد أتوا من أرقى الجامعات العلمية في الهند.

وطرحت عديد النظريات التي تختبر حاليا، وما يثير حيرة العلماء هو أنه لا توجد صلة مشتركة بين مئات الأشخاص المرضى، الذين لم يكونوا يعيشون في منطقة واحدة، وكانوا من فئات عمرية مختلفة.

وكانت نتائج اختبار كوفيدـ19 التي خضع لها المرضى جميعها سلبية، وكذلك الأمر بالنسبة لأمراض فيروسية أخرى مثل حمى الضنك.