مرض غريب في الهند يثير حيرة العلماء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 ديسمبر 2020, 10:44 صباحا
مرض غريب يثير حيرة العلماء في الهند بعد وفاة شخص وإصابة المئات (الإنترنت)

تعيش الهند حالة من الرعب، بعد ظهور مرض غامض أدى إلى وفاة شخص واحد، ودفع بأكثر من 500 شخص آخرين إلى دخول المستشفيات.

اكتشف المرض أول مرة في مدينة إيلورو المشهورة بمنسوجاتها اليدوية، حيث أصاب التوتر السكان، فسارعوا بالإبلاغ عن أعراض تتراوح بين الغثيان والاكتئاب، وفقدان الوعي لدى 546 مريضا، وفق «يورونيوز».

وقال مسؤول حكومي إن العديدين تعافوا وعادوا إلى منازلهم، بينما بقي 148 مريضا يتلقون العلاج. وقد وصلت فرق مكونة من خبراء إلى المدينة، وقد أتوا من أرقى الجامعات العلمية في الهند.

وطرحت عديد النظريات التي تختبر حاليا، وما يثير حيرة العلماء هو أنه لا توجد صلة مشتركة بين مئات الأشخاص المرضى، الذين لم يكونوا يعيشون في منطقة واحدة، وكانوا من فئات عمرية مختلفة.

وكانت نتائج اختبار كوفيدـ19 التي خضع لها المرضى جميعها سلبية، وكذلك الأمر بالنسبة لأمراض فيروسية أخرى مثل حمى الضنك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على برشلونة في دوري الأبطال
رياضة عالمية
المسماري: السفينة التركية دخلت منطقة محظورة.. والبيان التركي يحمل غطرسة «غير ...
ليبيا
مرسوم أميركي بتوزيع اللقاحات المضادة لـ«كورونا» بالولايات المتحدة قبل تصديرها
دولى
سلطنة المسماري: غياب الرئاسة إشكالية قانونية واجهت جلسة النواب الرسمية في غدامس
ليبيا
خاص لـ«بوابة الوسط».. اجتماع غدامس: جلسة لـ«النواب» في صبراتة 21 ديسمبر لانتخاب ...
ليبيا
بدء تسليم جوائز نوبل 2020 إلى الفائزين في «ديارهم»
ثقافة وفن
الحصادي يستعد لبطولات الشطرنج بمعسكر في الإسكندرية
رياضة محلية
تركيا: توقيف قرابة 200 شخص بينهم جنود بشبهة الارتباط بالمعارض فتح الله غولن
دولى
بريطانيا تبدأ إعطاء لقاح «فايزر- بايونتيك» المضاد لفيروس كورونا المستجد
دولى
أعشاب تعوض نقص الفيتامينات في جسمك
طب وصحة
بايدن يختار جنرالا قاد «الغزو الأميركي» لبغداد وزيرا للدفاع
دولى
إجراء 55 جراحة قلب مفتوح بين مارس وأكتوبر الماضيين
ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل سيكون للقاح «كورونا» آثار جانبية بعد سنوات؟