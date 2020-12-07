نصائح لحياة مديدة صحية

فوائد الرياضة على الجسم والصحة النفسية جمة (الإنترنت)

القلق يصاحب الإنسان في كل مراحل عمره، وهو ما قد يحرمه من الحياة بشكل مرض، خصوصا حين يتقدم بنا العمر.

وهنا بعض النصائح التي تساعدنا على الحفاظ على صحة نفسية وبدنية مع التقدم بالعمر، حسب «دويتشه فيله».

الرياضة

فوائد الرياضة على الجسم والصحة النفسية جمة. نذكر منها، على سبيل المثال لا الحصر، تفريغ الضغط النفسي وتقوية الجهاز المناعي والوقاية من الكثير من الأمراض كالسكري وهشاشة العظام. وحتى مع تقدم العمر ينصح بممارسة الرياضة الخفيفة عدة مرات في الأسبوع.

الغذاء المتوازن

الغذاء الصحي المتوازن ضروري للحفاظ على الصحة: خضار وفواكه وشحوم صحية كالتي في السمك والزيوت النباتية والمكسرات. وعلينا تجنب الإسراف في تناول اللحوم والسكر والمواد الغذائية المعالجة.

شرب الماء بكثرة

الإكثار من شرب الماء مفيد للصحة. المعدل المثالي في اليوم هو لتران. وعلينا شرب الشاي غير المحلى والماء والعصائر التي لا تحوي سكرا بدل العصائر المحلاة. بذلك يمكن تزويد الجسم بالعناصر المغذية بشكل أفضل ونحافظ على أداء الدماغ بشكل أمثل ويرفع تركيزنا.

تريض الدماغ

لا بد من تمرين الدماغ بشكل دوري عن طريق حل الكلمات المتقاطعة والأحاجي وألعاب الكمبيوتر أو حتى تعلم لغة جديدة. الدماغ يصدأ كالحديد!

النوم الكافي

النوم يمكن أجسامنا من تجديد نفسها ويشحنها بطاقة جديدة. ينصح بالنوم من سبع إلى ثماني ساعات في اليوم وبالإيواء إلى الفراش في أوقات منتظمة.

الحفاظ على الصداقات

الإنسان كائن اجتماعي والصداقة تساعدنا ليس نفسيا واجتماعيا بل وحتى جمسانيا. الصداقة تخفض الضغط النفسي وتساعد على تنفيسه وتمنع الأمراض النفسية كالاكتئاب.

كُلْ الحار

الثوم والزنجبيل والفلفل الحار تقاوم البكتيريا والجراثيم وتقي من الأمراض خصوصا أمراض الجهاز الهضمي. تذكر أن كل شيء زاد عن حده انقلب لضده.

الاسترخاء

الاستراحات المنتظمة في اليوم تساعد الجسم على تجنب الأمراض المتأتية من الضغط النفسي، خصوصا تلك المتعلقة بالقلب والدورة الدموية.

الفحص الطبي الوقائي

لا بد من زيارة الطبيب بانتظام وإجراء الفحوصات الطبية الوقائية بشكل دوري للكشف عن الأمراض المحتملة بشكل مبكر، ما يساعد في علاجها والشفاء منها.