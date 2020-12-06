هذا هو الإفطار المثالي لمرضى السكري

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 ديسمبر 2020, 04:30 مساء

كشف علماء أن البيض هو وجبة الإفطار المثالية للأشخاص، الذين يعانون النوع الثاني من مرض السكري.

وأشار الخبراء في جمعية السكري الأميركية إلى أن بيضة دجاج واحدة تحتوي على أقل من غرام واحد من الكربوهيدرات، ونحو سبعة غرامات بروتين، إضافة إلى أنها مصدر جيد للبوتاسيوم المفيد للأعصاب والعضلات ويحسن صحة القلب والأوعية الدموية، حسب «إكسبريس».

وجاء في بيان الجمعية: «أظهرت الدراسات أن تناول البيض بصورة دورية منتظمة على الريق، يحسن مستوى الغلوكوز في الدم عند الأشخاص الذين يعانون من مقدمات السكري أو يعانون من النوع الثاني من المرض».

ويشير الأطباء إلى أن تناول البيض في وجبة الإفطار، يشعر الشخص بالشبع لفترة طويلة من الوقت، وبهذا يمنعه من الإفراط في تناول الطعام خلال النهار، ويساعد أيضا على تخفيض نسبة الدهون في الجسم.

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