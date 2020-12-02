هؤلاء يجب نقلهم إلى المستشفى حتى لو كانت أعراض «كورونا» بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 ديسمبر 2020, 10:47 صباحا
إذا كان المصاب يعاني من أمراض الغدد الصماء مثل السكري فمن الأفضل نقله إلى المستشفى (الإنترنت)

من المعلوم أنه لا يتعين نقل كل المصابين بفيروس «كورونا» إلى المستشفيات، فمعظم الحالات يمكن لها الشفاء بتلقي العلاج منزليا.

وكشف الأكاديمي غينادي أونيشينكو، حالات مرضى «كوفيد-19» الذين ينبغي نقلهم إلى المستشفى حتى إذا كان مسار المرض خفيفا، حسب «نوفوفستي».

وفي مقابلة مع جريدة «فيتشيرنايا موسكفا»، قال أونيشينكو: «إذا كانت حالة المريض خفيفة، ولكنه يعاني من أمراض الغدد الصماء مثل السكري، فمن الأفضل نقله إلى المستشفى، وهذا يشمل مرضى السرطان لأن مناعتهم ضعيفة جدا».

وعلق أونيشينكو، على رفض تقديم المساعدة الطبية لمصاب بالفيروس التاجي المستجد ويعاني من مرض السل الرئوي، وقال: «يحتمل أن الأطباء درسوا حالة المريض الصحية بالتفصيل واتضح لهم أن حالته خفيفة، وأنه ليس ضمن مجموعة الخطر. واستنادا إلى ذلك قرروا علاجه في المنزل»، وفق «روسيا اليوم».

وأضاف مؤكدا، إذا كان الشخص يعاني من حالة «كوفيد-19» الشديدة فيجب نقله إلى المستشفى ليتلقى العلاج اللازم.

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