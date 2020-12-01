إلى أين وصل العالم في طريق تطوير علاج حاسم لـ«كورونا»؟

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020, 11:33 صباحا
عينة من علاج رمديسيفير خلال مؤتمر صحفي في جامعة بمدينة هامبورغ شمال ألمانيا في 8 أبريل 2020 (أ ف ب)

يوجد تفاوت في المشهد الحالي عالميًّا بين خطوات توفير لقاح مضاد لـ«كورونا»، وبين التوصل لعلاج حاسم وأكثر فاعلية للفيروس التاجي القاتل.

هذا التفاوت طرح أكثر من علامة استفهام خصوصًا من خارج الأوساط الطبية، باعتبار أن السباق على اللقاح هو «الهاجس الأكبر حاليًا تغذيه دوافع سياسية» يقول خصوصًا المشككون في مدى فاعلية التعامل الطبي والسياسي مع الجائحة العالمية، حسب «دويتشه فيله».

في ألمانيا سعت الحكومة الفيدرالية على موقعها الخاص إلى طمأنة المواطنين عبر التشديد على أن الأبحاث جارية على قدم وساق، وهي «لا تقل أهمية عن تطوير اللقاح»، لأن اللقاح وحده لا يكفي للقضاء على الوباء.

وفي هذا السياق، يشير موقع وزارة الصحة الألمانية إلى مشروع «Solidarity» (التضامن) الدولي برعاية منظمة الصحة العالمية وبمشاركة عشرات من الدول بهدف تطوير دواء علاجي بذات فاعلية اللقاحات المعلن عنها.

الخبراء من جهتهم يشيرون إلى نجاحات تحققت وأن الاختراق آتٍ لا محالة. للتذكير بأنه عند بداية أزمة كورونا طُرحت أسماء لعدة عقارات، على رأسها عقار إيبولا «رمديسفير» والملاريا «كلوروكين»، وساد تفاؤل كبير آنذاك. لكن مع مرور الوقت ووسط تضارب البيانات، على الأقل بالنسبة للشخص العادي، بدأ هذا التفاؤل يتلاشى، بل حتى منظمة الصحة العالمية شككت في نهاية المطاف بفاعلية عقار «رمديسفير» وبقي في بعض الدول عقار «كلوروكين» فقط متداولًا، لكنه لم يمنع معدل وفيات تجاوز عتبة المليون حالة وفاة حول العالم.

أين يقف العلم الآن؟
مازالت الأبحاث تركز على الأدوية المطروحة والمرخص لها سلفًا لعلاج مصابي فيروس «كورونا». الرهان منصب على تطوير الأدوية المتوفرة، لكونها الأسرع زمنًا. ويمكن تقسيم هذه الأدوية إلى أربعة أنواع:

مضادات الفيروسات: العقاقير المطورة لعلاج إيبولا والملاريا والسارس وغيرها من الفيروسات الخطيرة. الهدف وقف تسلل الفيروس إلى خلايا المصاب وبالتالي منع انتشاره.

أدوية ضد ارتفاع ضغط الدم: بما في ذلك أدوية تخثر الدم ومعالجة أمراض القلب. والهدف منها كبح تطور الأعراض الخطيرة والمؤدية للوفاة.

أدوية كبت المناعة: كالأدوية المستخدمة ضد مرض الروماتيزم، والتهابات الأمعاء. ويتم استخدامه لكبح مضاعفات التفاعل المبالغ فيه من قبل الجهاز المناعي والمسبب لأضرار بالغة في الجسم.

أدوية لمرضى الرئة: خصوصًا الأدوية المعالجة للتحجر الرئوي. ويساعد هذا الدواء على إيصال الدم المحمل بالأوكسجين إلى الرئتين.

توضح رابطة أبحاث الأدوية الألمانية (vfa) على موقعها الإلكتروني، أن الهدف الرئيسي للأبحاث الجارية حاليًا يتجلى في تحديد نوعية الدواء الفعال وفقًا لتطور الأعراض وطبيعتها، بمعنى متى يجيب استخدام عقار معين وتماشيًا مع أي أعراض.

الاختراق المنتظر
عكس هذا الاتجاه، هناك من سلك طريقًا معاكسًا بعيدًا عن الأدوية المعمول بها. والنتائج واعدة استنادًا إلى مايكه ديتمر من جامعة «نيويورك» الطبية. عالمة الفيروسات الألمانية تستبشر خيرًا من مادة طورتها شركة «فايزر» الأميركية التي أعلنت، إلى جانب شركة «بيونتيك» الألمانية، تطوير لقاح بفاعلية من 90%.

هذه المادة تتوفر على إنزيم يكبح انتشار الفيروس بل و«يجمده» حسب مايكه ديتمر. وهناك بالفعل عديد الجامعات حول العالم تقوم بدراسات حول هذا الإنزيم بالذات وتسعى منه إلى تطوير عقار، من بينها جامتا «انبيرا» الكندية و«توبيغن» الألمانية، كما أن شركتي الأدوية «نوفاتيس» و«تيكيدا» التحقتا بالسباق.

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