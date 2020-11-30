«كورونا»: تزويد 3 ملايين بريطاني بفيتامين «د»

فيتامين «د» يساعد على تنظيم العناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات (الإنترنت)

هذا الشتاء، ستزود بريطانيا نحو ثلاثة ملايين شخص، من المواطنين «الأكثر هشاشة»، بحبوب فيتامين «د» مجانًا كجزء من جهود البلاد لمكافحة وباء «كورونا».

ومن المعروف أن فيتامين «د» يساعد على تنظيم العناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات، وفق «يورو نيوز»، الأحد.

وينتج الجسم فيتامين «د» من أشعة الشمس مباشرة على الجلد عندما يكون الشخص في الهواء الطلق، إلا أن بقاء أغلب الأشخاص الذين يصنفون في خانة الأشخاص الأكثر هشاشة في الداخل أكثر من المعتاد هذا بسبب الوباء وسياسة الإغلاق على خلفية إجراءات فيروس كورونا جعلهم لا يحصلون على ما يكفي من فيتامين «د».

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ونصحت هيئة الصحة العامة في إنجلترا أنه في كل شتاء، يجب على الجميع، خصوصا كبار السن، وأولئك الذين لا يذهبون إلى الخارج وذوي البشرة الداكنة، تناول مكمل فيتامين «د» يحتوي على عشرة ميكروغرام «400 وحدة دولية» يوميا بين أكتوبر ومارس.

وسوف يحصل الأشخاص المعرضون للخطر الشديد سريريا، وكذلك أولئك الذين يعيشون في دور الرعاية الصحية، على إمدادات لمدة أربعة أشهر بدءًا من يناير.

وبينما أشارت بعض التقارير إلى تقليل فيتامين «د» لخطر الإصابة بفيروس «كورونا»، قالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إنه لا يوجد حاليا دليل كافٍ لدعم تناول المكملات لمنع أو علاج «كوفيد-19».

وطلبت الحكومة من المعهد الوطني البريطاني للتميز في الرعاية الصحية وهيئة الصحة العامة إعادة مراجعة الأدلة الموجودة حول هذا الموضوع، ومن المقرر أن تنشر نتائجها في ديسمبر.

ونصحت الحكومة أولئك القادرين على شراء مكملات فيتامين «د» وتناولها، قبل يناير، بالبدء في القيام بذلك الآن.