تحكم في معدل ضغط دمك بهذه الأعشاب

هناك بعض الأعشاب التي قد تساعد على إعادة معدل ضغط الدم لطبيعته (الإنترنت)

يعاني الإنسان مرض ارتفاع ضغط الدم، عندما يصبح معدل ضغط الدم 90/140، وهو أمر له عواقب وخيمة قد تصل حتى الموت إذ كانت هذه المعاناة مزمنة.

لكن رغم حدة هذا المرض فإن الالتزام بالتغذية السليمة والمتوازية مثل الخضر والفواكه والسمك تساعد على التحكم في معدل ضغط الدم وبالتالي تجاوز المضاعفات الخطيرة التي قد تحدث جراء ارتفاع الضغط، حسب «دويتشه فيله».

وهناك أيضا مجموعة من الأعشاب تساعد في تخفيض ضغط الدم نشرها الموقع المتخصص في الصحة «healthline.com». فما هي هذه الأعشاب؟

الريحان

في هذه النبتة توجد نسبة كبيرة من مادة الأوجينول وهي في الواقع مركب كيميائي عطري لكن لها القدرة على تخفيض ضغط الدم. كما أنها مثبطة للكالسيوم وبالتالي تحمي من الترسبات التي قد تحدث في الأوعية الدموية.

البقدونس

يحتوي البقدونس على نسبة عالية من الكاروتينات مما يجعل قيمته الغذائية والصحية عالية. فمادة الكاروتين مثلا هي التي تمنح الجزر اللون الأصفر ولها القدرة على تخفيض ضغط الدم.

الزعتر

المادة الأكثر أهمية في الزعتر هي حمض الروزمارينيك فهي مضادة للالتهابات ومخفضة لضغط الدم.

وكما هو معروف طبياً فإن الأشخاص الذين يجمعون بين الوزن الزائد وارتفاع ضغط الدم يكون علاجهم من الالتهابات الداخلية أمراً صعباً، لذلك فإن الروزمارينيك الموجودة في الزعتر قد تكون مادة مساعدة لهم.

الثوم

يحتوي الثوم على مركبات الكبريت وخاصة الأليسين وهي مكونات فعالة جداً في خفض ضغط الدم.