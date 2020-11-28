تحكم في معدل ضغط دمك بهذه الأعشاب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 نوفمبر 2020, 10:59 صباحا
هناك بعض الأعشاب التي قد تساعد على إعادة معدل ضغط الدم لطبيعته (الإنترنت)

 يعاني الإنسان مرض ارتفاع ضغط الدم، عندما يصبح معدل ضغط الدم 90/140، وهو أمر له عواقب وخيمة قد تصل حتى الموت إذ كانت هذه المعاناة مزمنة.

لكن رغم حدة هذا المرض فإن الالتزام بالتغذية السليمة والمتوازية مثل الخضر والفواكه والسمك تساعد على التحكم في معدل ضغط الدم وبالتالي تجاوز المضاعفات الخطيرة التي قد تحدث جراء ارتفاع الضغط، حسب «دويتشه فيله».

وهناك أيضا مجموعة من الأعشاب تساعد في تخفيض ضغط الدم نشرها الموقع المتخصص في الصحة «healthline.com». فما هي هذه الأعشاب؟

الريحان
في هذه النبتة توجد نسبة كبيرة من مادة الأوجينول وهي في الواقع مركب كيميائي عطري لكن لها القدرة على تخفيض ضغط الدم. كما أنها مثبطة للكالسيوم وبالتالي تحمي من الترسبات التي قد تحدث في الأوعية الدموية.

البقدونس
يحتوي البقدونس على نسبة عالية من الكاروتينات مما يجعل قيمته الغذائية والصحية عالية. فمادة الكاروتين مثلا هي التي تمنح الجزر اللون الأصفر ولها القدرة على تخفيض ضغط الدم.

الزعتر
المادة الأكثر أهمية في الزعتر هي حمض الروزمارينيك فهي مضادة للالتهابات ومخفضة لضغط الدم.

وكما هو معروف طبياً فإن الأشخاص الذين يجمعون بين الوزن الزائد وارتفاع ضغط الدم يكون علاجهم من الالتهابات الداخلية أمراً صعباً، لذلك فإن الروزمارينيك الموجودة في الزعتر قد تكون مادة مساعدة لهم.

الثوم
يحتوي الثوم على مركبات الكبريت وخاصة الأليسين وهي مكونات فعالة جداً في خفض ضغط الدم.

حب الهال
يحتوي الهال أو القعقلة كما يسمى في منطقة المغرب العربي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي تخفض ضغط الدم، كما أنه مثبط فعال للكالسيوم وهو ما يحمي الأوعية الدموية من الترسبات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الغلاف الجوي للأرض كان سُمّيا
علوم وتكنولوجيا
ليفربول يبحث الهروب بقمة «البريميرليغ» أمام برايتون
رياضة عالمية
إيران تتهم الإسرائيليين باغتيال عالم نووي بارز وتتوعد بالانتقام
دولى
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة
رياضة عالمية
السودان تشيع جثمان زعيم حزب الأمة الصادق المهدي في جنازة مهيبة
عربى
رحيل «سفير» الطفولة و«ديزني» ليبيا الفنان عبدالله كريستا
ليبيا
بنتاغون: نحو 10 آلاف مقاتل أجنبي انخرطوا في الصراع الليبي حتى نهاية سبتمبر
ليبيا
صنع الله يحذر من توقف إنتاج النفط حال المساس بالإيرادات المحتجزة لدى حسابات ...
ليبيا
«كورونا» يهيمن على عيد الشكر في أميركا.. وأوروبا تخفف القيود
دولى
ردا على بيان «الوطنية للنفط».. الكبير: المؤسسة لم تورد 3.2 مليار دولار من ...
ليبيا
بعد تعذر وصول الطاقم الفني الجديد.. فوزي العيساوي يقود تدريبات «النصر»
رياضة محلية
العدد 262 من جريدة «الوسط»: مسارات متوازية للوصول إلى سلطة جديدة.. وحلقة مفقودة ...
ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف مناعة تلقائية لدى بعض الأشخاص ضد «كورونا»