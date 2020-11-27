هذه الفاكهة تساعد في حرق دهون البطن

الجريب فروت (الإنترنت)

هناك بعض الأدلة التي تربط النظام الغذائي، الذي يحتوي على الجريب فروت، بالحفاظ على وزن صحي.

ووجدت إحدى الدراسات، التي نُشرت في «Food and Nutrition Research» أن الأشخاص الذين تناولوا المزيد من الجريب فروت، كانت أوزانهم أقل من أولئك الذين لم يأكلوا الفاكهة، وكان لديهم أيضا خصر أصغر، حسب «دويتشه فيله».

ووجد الباحثون أيضا أن الأشخاص، الذين تناولوا الجريب فروت، يميلون إلى الحصول على المزيد من العناصر الغذائية الأساسية بما في ذلك الألياف، والتي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن.

فيتامين سي

يحتوي عصير الجريب فروت على نسبة عالية من فيتامين C، الذي يلعب دورا في وظيفة الإنزيم في الخلايا، كما أن انخفاض مستويات فيتامين C قد يجعل من الصعب أكسدة الدهون أثناء التمرين، وفقا لدراسة التغذية والأيض التي نُشرت في العام 2006.

وقارن الباحثون حرق الدهون لدى الأشخاص الذين لديهم مستويات فيتامين C أقل من المستوى الأمثل، مع أولئك الذين لديهم مستويات صحية من الفيتامين، ووجدوا أن عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين C يعيق حرق الدهون أثناء التمرين. وقد يساعد شرب عصير الجريب فروت أيضا في التحكم في الوزن.

ووجدت دراسة استمرت خمس سنوات ونُشرت في مجلة الكلية الأمريكية للتغذية في العام 2010، أن الأشخاص الذين يشربون عصير الفاكهة بنسبة 100%، يميلون إلى أن يكونوا أقل دهونا وأقل عرضة للإصابة بالسمنة وحمل الكثير من الدهون الحشوية.

زيادة الوزن

في دراسة نشرت في «Plos One»، جرى التحقيق في استهلاك عصير الجريب فروت الموضح لتقليل زيادة الوزن لدى الفئران.

وتوضح: «تشير البيانات المأخوذة من دراسة حيوانية خاضعة للرقابة جيدا إلى أن عصير الجريب فروت يحتوي على أكثر من مغذ واحد يعزز الصحة، ويستدعي مزيدا من الدراسات حول تأثيرات عصير الجريب فروت في سياق السمنة أو النظام الغذائي الغربي».

وقالت الدكتورة كاثلين زلمان: «يمكن أن يكون الجريب فروت جزءا من نظام غذائي صحي لفقدان الوزن، لأنه مغذ، وليس بسبب أي خصائص غامضة لحرق الدهون. إذا كنت من محبي الجريب فروت، فاحصد فوائد هذه الفاكهة فائقة التغذية من خلال الاستمتاع بها قبل الوجبات. قد يساعد تناول نصف حبة جريب فروت قبل الوجبات على الشعور بالشبع، لذلك ستأكل سعرات حرارية أقل في الوجبات وربما تفقد الوزن».

وقال خبير التغذية ريك هاي: «الجريب فروت أو الليمون في الماء الدافئ جيد قبل الإفطار للمساعدة في تطهير الجهاز اللمفاوي وبدء تشغيله».

وتابع: «يمكن أيضا أن يوقف الرغبة الشديدة في الجوع في وقت لاحق من اليوم، ما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام».

وأضافت إخصائية العلاج الغذائي، كريستين بيلي: «الجريب فروت غني بالماء والألياف القابلة للذوبان، ويمكن أن تساعد في تقليل مستويات الأنسولين، ما يساعد على منع تخزين الدهون في الجسم».