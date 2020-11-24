المكسرات تقي من أمراض القلب والسرطان

تناول المكسرات طريقة طبيعية للوقاية من أمراض القلب والسرطان (الإنترنت)

يسود اعتقاد لدى البعض بأن تناول المكسرات هو أمر غير صحي وأضرارها كبيرة على الجسم، وقد تؤدي إلى السمنة وزيادة الوزن، بيد أن بعض الدراسات العلمية على مدار العقد الماضي، بينت أن المكسرات لها فوائد كبيرة على الجسم، وتزوده بطاقة كبيرة وتقيه من الأمراض، وهو عكس ما كان يشاع سابقًا.

وهنا نستعرض أبرز الفوائد الصحية من تناول المكسرات، حسب «دويتشه فيله».

هل تؤدي إلى السمنة؟

يكثر الإقبال على تناول المكسرات المختلفة، خاصة الجوز والفستق والبندق، بسبب طعمها الطيب وفوائدها الكثيرة. ويجادل البعض بأن المكسرات تؤدي إلى السمنة وبأنها تساهم في زيادة الوزن لكونها تحتوي على نسبة عالية من الدهون. إلا أن هذا الاعتقاد نفته العديد من الدراسات التي أكدت أن الدهون المكتسبة من المكسرات أغلبها من الدهون غير المشبعة والمليئة بـ«أوميغا 3» المفيدة للجسم.

صحي للأطفال والحوامل

وحتى إن وصلت نسبة الدهون في المكسرات، كما مع الجوز والفستق، إلى أكثر من 60% فالفوائد من تناول المكسرات أكثر بكثير من المضار، فهي تحتوي على نسبة عالية من البروتينات والمعادن والفيتامينات.

وتوجد في المكسرات بعض العناصر الغذائية الأساسية مثل الكالسيوم. فاللوز مثلًا يحتوي على أكثر من 250 ملغم من الكالسيوم في كل 100 غرام منه. وهي كمية جيدة لتزويد الجسم بالكالسيوم المفيد للعظام والضروري للأطفال والحوامل.

إضافة إلى ذلك تحتوي المكسرات على نسب عالية من الحديد الذي يعالج أمراض هشاشة العظام وفقر الدم.

وفوائد المكسرات الطبية أيضًا كثيرة، قد تكون أهمها الوقاية من أمراض القلب والبنكرياس، كما نقل موقع «تسينتروم دير غيزوندهايت» الألماني الصحي. ووجبات صغيرة من المكسرات أسبوعيًّا تقي الإنسان من مخاطر السكتة القلبية وسرطان البروستاتا وسرطان المعدة.

فوائد صحية عديدة

وكان علماء من جامعة «هارفارد» الأميركية العريقة بينوا فوائد المكسرات في دراسة سابقة، وأشاروا إلى أن المكسرات لا تقلل من نسبة الكولسترول في الدم فحسب، بل يمكنها زيادة مضادات التأكسد وزيادة مقاومة الجسم للالتهابات والأمراض المختلفة.

والمثير في دراسة جامعة «هارفارد» هو أن بعض الذين أُجريت عليهم التجارب تناولوا المكسرات يوميًّا بنسب تصل إلى 24 % من مجموع الغذاء الكلي. وبعد انتهاء التجارب لم يزد وزنهم، بل فقد بعضهم القليل من وزنه.

تناول المكسرات على فترات

فوائد المكسرات الغذائية تفوق مضارها إذا أحسن ونظم تناولها. لأن المكسرات تحتوي على القليل من السوائل أو الماء، لكنها غنية بالبروتينات والسكريات، فهي عبارة عن مواد غذائية مركزة، ولذلك لا ينصح بتناولها حتى الشبع لأنها ستغني الجسم عن تناول المواد الغذائية الأخرى.

ولتجنب أخطار السمنة وزيادة الوزن يفضل أن يتم تناول المكسرات في وجبات صغيرة لا تتجاوز ملعقة أكل يوميًّا، أو عدة وجبات صغيرة أسبوعيًّا، كما ينصح موقع «غيزوندهايتستيب»، لأن الإفراط في تناولها قد تكون له نتائج عكسية على الجسم بسبب احتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية.