هذا هو العرض الأكثر خطرا لعدوى «كورونا»

مريض يتنفس صناعيا (أرشيفية: الإنترنت)

مع انقضاء نحو عام كام منذ اكتشاف «كورونا»، إلا أن الفيروس التاجي يحوي الكثير من الأسرار والشفرات التي يجاهد العلماء لحلها.

ولفتت ناتاليا بشينيتشنايا، المسؤولة في هيئة حماية حقوق المستهلك في روسيا، إلى أن ظهور ضيق في التنفس على خلفية الأعراض الأخرى لأمراض الجهاز التنفسي، من أكثر المظاهر «الرهيبة» لعدوى «كورونا»، حسب «روسيا اليوم».

وقالت نائبة مدير العمل السريري والتحليلي لمعهد البحوث المركزي لعلم الأوبئة في الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلك إن «أكثر الأعراض خطرًا تتمثل في ظهور ضيق في التنفس على خلفية أعراض الأمراض التنفسية»، مشددة على أنه في مثل هذه الحالة يجب استشارة الطبيب على الفور.

وأوضحت بشينيتشنايا أنه خلال فترة الجائحة، قد يشير اقتران أعراض الجهاز التنفسي بفقدان حاسة الشم، في معظم الحالات، إلى الإصابة بعدوى فيروس «كورونا»، ومع ذلك حتى هذه المجموعة من العلامات السريرية للمرض ليست محددة، وتحدث في أمراض أخرى.