حقائق وأرقام عن لقاح «أسترازينيكا» المضاد لـ«كورونا»

كل ما تحتاج معرفته عن لقاح «أسترازينيكا» (الإنترنت)



كشفت جامعة أكسفورد أن لقاح «أسترازينيكا»، الذي تطوره بالتعاون مع شركة الأدوية البريطانية التي تحمل الاسم ذاته، فعال ضد فيروس «كورونا» بنسبة 70%، معلنة تسريع عمليات إنتاج اللقاح لتصل إلى ثلاثة مليارات جرعة بداية 2021.

وهي نسبة أقل إقناعا من لقاحي «فايزر-بيونتك» و«موديرنا»، اللذين تقترب فعاليتهما من نسبة 95%، كما أنها أقل من النسبة التي أعلنت عنها روسيا بالنسبة إلى لقاحها «سبوتنيك 5»، والتي قالت إنها تصل إلى 92%، وفق «سكاي نيوز عربية»، الإثنين.

غير أن الشركة أوضحت أن هذه نتائج موقتة، واستندت إلى تجارب سريرية أُجريت على نطاق واسع في كل من بريطانيا والبرازيل، وشملت 20 ألف شخص، بينهم 131 شخصا أصيبوا بالمرض.

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ولكن ما يميز لقاح «أسترازينيكا» هو أنه يستخدم تقنية تقليدية أكثر من اللقاحين المنافسين، ما يجعله أقل كلفة وأكثر سهولة للتخزين، إذ إنه لا يحتاج إلى الحفظ في درجة حرارة منخفضة.

يشار إلى أن لقاح «فايزر-بيونتك» يحتاج إلى تخزينه عند درجة حرارة منخفضة تصل إلى سالب 70 درجة مئوية، في حين أن لقاح «موديرنا» يمكن حفظه في درجات حرارة تناسب الثلاجات العادية، أي بين درجتين وثماني درجات.

وتعتبر الشركة في البيان أن لقاحها «فعال بشكل كبير» للوقاية من المرض، خصوصا أنه لم يصب أي مشارك في التجارب بأية أنواع حادة من المرض ولم ينقل أحد إلى المستشفى، كما أفادت «فرانس برس».

وتتعلق النتائج الأولية بتجارب تشمل أكثر من 20 ألف شخص بينهم 131 أُصيبوا بالمرض.

في التفاصيل، ترتفع فعالية اللقاح لدى مجموعة أولى من الأشخاص تلقوا نصف جرعة ثمّ بعد شهر جرعة كاملة، وتتراجع الفعالية إلى 62% لدى مجموعة أخرى تلقت جرعتين يفصل بينهما شهر، بحسب ما ذكرت «فرانس برس».

ولا تعطي مجموعة الأدوية مزيدا من التفاصيل لشرح هذا الفارق في الفعالية.

في المجمل، تشمل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية واسعة النطاق على 60 ألف شخص في العالم، وأُجريت أيضا في الولايات المتحدة واليابان وروسيا وجنوب أفريقيا وكينيا وأميركا اللاتينية.

وتشير الشركة البريطانية إلى أنها ستقدم بسرعة هذه النتائج إلى السلطات بهدف الحصول على موافقة أولية.

سلسلة توريد بسيطة

نقل البيان عن مدير عام «أسترزينيكا»، باسكال سوريو، قوله إن بفضل «سلسلة توريد بسيطة»، سيكون اللقاح «متاحا ومتوافرا في كل أنحاء العالم»، وفقا لـ«فرانس برس».

وتقول المجموعة إنها تتقدم بسرعة في التصنيع المرتقب لثلاثة مليارات جرعة التي ستكون متوافرة في العام 2021.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك لشبكة «سكاي نيوز» إنه «سعيد جدا» بهذا النبأ الذي يعتبر «مشجعا».

وأضاف: «من المهم أن تدرس الهيئة الناظمة المستقلة (في بريطانيا)، الوكالة الناظمة للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، المعطيات وتتحقق من أن (اللقاح) فعّال وآمن» مشيرا إلى أن «هذا اللقاح الذي تم تطويره في بريطانيا أسهل للتخزين من لقاح فايز لأنه لا يحتاج إلى الحفظ في حرارة 70 درجة مئوية تحت الصفر».

ويتوقع أن يكون سعر لقاح «أسترازينيكا» أرخص من سعري اللقاحين المنافسين، إذ يقدر سعر لقاح فايزر بنحو 40 دولارا، في حين يقدر سعر لقاح «موديرنا» بنحو 27 دولارا.