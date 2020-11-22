طرق مكافحة انتقال عدوى «كورونا» في أماكن العمل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 نوفمبر 2020, 01:08 مساء
يجب الحفاظ على التباعد الاجتماعي مع الزملاء في العمل (الإنترنت)

نشرت وزارة الصحة المصرية، على صفحتها الرسمية في «فيسبوك»، إنفوجرافًا يظهر إرشادات ضرورية للحد من انتقال العدوى بفيروس «كورونا» بين الموظفين في أماكن العمل.

وتضمنت هذه الإرشادات ضرورة إبلاغ المسؤولين بمكان العمل عند الشعور بأي أعراض، وذلك لاتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتشار العدوى.

إضافة إلى الحد من الاجتماعات بالأماكن المغلقة، واستبدال الاجتماعات الافتراضية عن طريق شبكة الإنترنت والاتصالات بها.

وكذلك ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي مع الزملاء في العمل، والحد من وصم مرضى «كورونا» من زملاء العمل.

الاستمرار في غسل اليد بالماء والصابون وارتداء الكمامة أحادية الاستخدام.

وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الغير.

وتطهير الأسطح المشتركة التي يستخدمها أكثر من فرد بشكل دوري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

القاعدة في شمال أفريقيا تختار زعيما جديدا خلفا لدروكدال
دولى
حصيلة إصابات «كورونا» في الولايات المتحدة تتخطى 12 مليونا
دولى
تنظيم «داعش» يتبنى هجمات صاروخية على كابل
دولى
«عكس التيار» مع محمد زيدان - الحوار السياسي معضلة التوافق والتصويت عبر «زوم»
فيديو
خيار المقاطعة سلاح المكتوين بنيران غلاء السلع في البلديات الليبية
ليبيا
ردود فعل غاضبة من الوسط الرياضي بعد خسارة «الفرسان» المفاجئة أمام غينيا
رياضة محلية
واشنطن تسمح للجاسوس بولارد بالسفر الى «إسرائيل»
دولى
بلومبرغ: إصابة دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأميركي ترامب بـ«كورونا»
دولى
من هو ملادينوف المرشح لمنصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا؟
ليبيا
بيانات «المركزي»: 969 مليون دينار لمجابهة «كورونا» حتى أكتوبر الماضي
ليبيا
نزاع دولي على كعكة إعادة الإعمار في ليبيا مع التفاؤل باستقرار الأوضاع
ليبيا
ماكرون يتهم تركيا وروسيا بـ«تأجيج مشاعر» معادية لفرنسا في أفريقيا
دولى
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الولايات المتحدة تمنح الموافقة على عقار استخدم في علاج ترامب من «كورونا»