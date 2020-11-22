طرق مكافحة انتقال عدوى «كورونا» في أماكن العمل

يجب الحفاظ على التباعد الاجتماعي مع الزملاء في العمل (الإنترنت)

نشرت وزارة الصحة المصرية، على صفحتها الرسمية في «فيسبوك»، إنفوجرافًا يظهر إرشادات ضرورية للحد من انتقال العدوى بفيروس «كورونا» بين الموظفين في أماكن العمل.

وتضمنت هذه الإرشادات ضرورة إبلاغ المسؤولين بمكان العمل عند الشعور بأي أعراض، وذلك لاتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتشار العدوى.

إضافة إلى الحد من الاجتماعات بالأماكن المغلقة، واستبدال الاجتماعات الافتراضية عن طريق شبكة الإنترنت والاتصالات بها.

وكذلك ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي مع الزملاء في العمل، والحد من وصم مرضى «كورونا» من زملاء العمل.

الاستمرار في غسل اليد بالماء والصابون وارتداء الكمامة أحادية الاستخدام.

وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الغير.

وتطهير الأسطح المشتركة التي يستخدمها أكثر من فرد بشكل دوري.