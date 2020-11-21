تطوير أجسام مضادة تمنع عودة الإصابة بـ«كورونا» خلال 6 أشهر

فحص كورونا في ألمانيا (الإنترنت)

كشف علماء أن الأشخاص الذين أُصيبوا سابقًا بفيروس «كورونا» ولديهم أجسام مضادة، من غير المرجح ألا يصابوا بالعدوى مرة أخرى في غضون ستة أشهر، وفق دراسة أجرتها إدارة الصحة الوطنية البريطانية «NHS».

وبحثت الدراسة 12180 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في مستشفيات أكسفورد، من أبريل إلى نوفمبر، وفق «ديلي ميل».

وكشفت اختبارات الأجسام المضادة أن 1246 عاملًا أُصيبوا بالفعل بالفيروس، بحلول الوقت الذي بدأت فيه الدراسة، لكن لم تظهر عليهم أي أعراض. وثبتت إصابة ثلاثة فقط (0.24%) من هؤلاء الأشخاص في وقت لاحق، ولم تظهر الأعراض على أي منهم، حسب «روسيا اليوم».

وكشفت الاختبارات المنتظمة أيضًا أن 89 من 11052 شخصًا لم يصابوا من قبل، أُصيبوا بعدوى وأعراض. ثم تبين أن 76 من أعضاء فريق العمل، لم يصابوا من قبل إيجابيًّا، ولكن لم تظهر عليهم أعراض.

وفي المجموع، خضع 168 (1.49%) من أولئك الذين لم تظهر لديهم إصابات سابقة، إما لاختبار إيجابي للمرض أو إظهار الأعراض.

وأظهرت الدراسة، التي نُشرت على الإنترنت اليوم كطباعة مسبقة، أن الأشخاص المصابين بالفعل من غير المرجح أن يصابوا بالفيروس مرة أخرى.

وقال أحد معدي الورقة البحثية، البروفيسور ديفيد آر، من قسم صحة السكان في جامعة أكسفورد: «أظهرت هذه الدراسة المستمرة التي تضم مجموعة كبيرة من العاملين في مجال الرعاية الصحية، أن الإصابة بـ(كوفيد-19) توفر الحماية من الإصابة مرة أخرى لمعظم الناس لمدة ستة أشهر على الأقل. لم نعثر على أي عدوى مصحوبة بأعراض جديدة في أي من المشاركين الذين ثبتت إصابتهم بالأجسام المضادة، وهذه أخبار جيدة حقًا، لأنه يمكننا أن نكون واثقين، على الأقل على المدى القصير، أن معظم الأشخاص الذين يصابون بـ (كوفيد-19) لن يصابوا به مرة أخرى».

داسات سابقة

وسابقاً، وجدت دراسة أن مستويات الأجسام المضادة تنخفض بسرعة بعد الإصابة، وتصل إلى نصف عددها الأصلي بعد 85 يومًا فقط.

ويستمر الانخفاض وتقل كمية الأجسام المضادة عن المستويات القابلة للاكتشاف، لدى معظم الأشخاص بعد 137 يومًا من ذروة القراءة.

ولكن البروفيسور آر يقول إن أحدث النتائج تظهر «وجود بعض المناعة لدى المصابين».

وبعد الدراسة السابقة، أُثيرت مخاوف من أن مستويات الأجسام المضادة قد تتراجع بشكل منخفض للغاية، وأن مرضى «كوفيد-19» المتعافين سيكونون عرضة للعدوى مرة أخرى.

ومع ذلك، فمن المحتمل أن الانخفاض في مستويات الأجسام المضادة لا يعني أنها تختفي، فقط لأنها تنخفض إلى ما دون المستوى القابل للاكتشاف.

وإذا كان تركيز الأجسام المضادة منخفضًا للغاية، فإن الجهاز المناعي لديه وظيفة ذاكرة، تسمى الخلايا البائية، التي تتذكر كيفية صنع الأجسام المضادة وإخراجها بسرعة إذا تعرف على الفيروس مرة أخرى.

ويقول أطباء «أكسفورد» إنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت هناك حماية طويلة الأجل تتجاوز ستة أشهر أم لا، لكنهم يصفون النتائج بأنها «مشجعة ومثيرة».

وقالت الدكتورة كاتي جيفري، مديرة الوقاية من العدوى ومكافحتها في مستشفيات جامعة أكسفورد: «هذا اكتشاف مثير، يشير إلى أن الإصابة بالفيروس توفر على الأقل حماية قصيرة الأجل من إعادة العدوى. أود أن أشكر جميع موظفينا الذين أظهروا التزاماً كبيرًا في حضور عياداتنا لإجراء فحوصات متكررة للمسحات والأجسام المضادة من أجل الحفاظ على سلامة مرضانا وبعضنا البعض».

ونظرت دراسة منفصلة، نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر، في الاستجابة الخلوية الكاملة لمرضى «كوفيد-19» بعد الإصابة.

وتطوعت مجموعة من أكثر من 2000 شخص يعملون في الصحة العامة في إنجلترا، للمشاركة في الدراسة والتبرع بالدم كل شهر، مع تجنيد أول الأشخاص في أوائل مارس، قبل إعلان الإغلاق.

وثبتت إصابة ما مجموعه 100 شخص بفيروس «SARS-CoV-2»، لكن لم يتم إدخال أي منهم المستشفى.

وكان لدى كل 100 شخص خلايا تائية عالية النوعية لـ«كوفيد» بعد ستة أشهر، ما يعكس نتائج أحدث دراسة للأجسام المضادة، لكن عدد الأجسام المضادة في هذه المجموعة انخفض إلى أقل من المستويات التي يمكن اكتشافها.

وقال الدكتور شامز لاداني، المعد المشارك لهذه الورقة البحثية، في ذلك الوقت: «تظهر النتائج المبكرة أن استجابات الخلايا التائية قد تصمد أمام استجابة الجسم المضاد الأولية، والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على تطوير لقاح كوفيد وأبحاث المناعة».