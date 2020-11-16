متى تعود الحياة إلى ما قبل «كورونا»؟ مبتكر لقاح «فايزر» يجيب

البروفيسور أوغور شاهين (الإنترنت)

منذ أعلن نجاح اللقاح الذي أنتجته بعض الشركات والمضاد لفيروس «كورونا المستجد»، والعالم يتساءل متى تعود الحياة إلى طبيعتها.

وحذر العالم الرئيسي وراء لقاح فيروس «كورونا»، الذي طُوّر بالاشتراك بين شركتي «فايزر» و«بيونتيك»، من أنه لن يكون له تأثير فوري على أعداد الحالات وقد يمر عام قبل عودة الحياة الطبيعية، حسب «روسيا اليوم»، الإثنين.

ووُصف التطعيم الفعال ضد «كوفيد-19» بأنه أفضل طريقة لإنهاء الأزمة الصحية العالمية، لكن البروفيسور أوغور شاهين، المؤسس المشارك لشركة «بيونتك»، حذر من افتراض أن الوباء وراءنا.

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وفي مقابلة مع برنامج «Andrew Marr Show» على «بي بي سي»، قال شاهين إنه حتى بعد إطلاق اللقاح، قد يستغرق الأمر شهورا قبل أن تنخفض معدلات الإصابة.

وأشار إلى أنه «إذا استمر كل شيء على ما يرام، فقد يكون لدينا شتاء عادي العام المقبل»، محذرا من أن الأشهر المقبلة «ستكون صعبة».

وقال أيضا إن الهدف كان تقديم أكثر من 300 مليون جرعة من اللقاح قبل أبريل من العام المقبل، وهو ما «يمكن أن يسمح لنا بالفعل بالبدء في إحداث تأثير». وأوضح أنه يعتقد أن اللقاح يمكن أن يساعد في نهاية المطاف في تقليل انتقال الفيروس بنسبة 50%.

ويمكن توزيع اللقاح، الذي تفيد شركة «فايزر» بأنه فعال بنسبة تزيد على 90%، على عامة الناس في وقت مبكر من منتصف ديسمبر.

وقامت عدة دول بالفعل بتقديم طلبات للحصول على اللقاح، ومن المتوقع أن تتلقى المملكة المتحدة عشرة ملايين جرعة بحلول نهاية العام، مع تسليم 30 مليون جرعة في وقت لاحق.

واتخذ العالم نبرة أقل حذرا خلال مقابلة مع جريدة «ذي غارديان»، في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقال للجريدة البريطانية إنه واثق من أن لقاحه يمكن أن «يسحق الفيروس» وينهي الوباء.

وتكافح شركات الأدوية والحكومات في جميع أنحاء العالم لتطوير لقاح آمن وفعال لـ«كوفيد-19». وحذرت السلطات الصحية من أنه لا ينبغي تسييس السباق وحثت على عدم تقديم عطاءات لحروب قد تحرم الدول الأقل ثراء من الوصول إلى لقاح قابل للتطبيق.