الإجهاض في الخارج.. حيلة لمواجهة القانون

الإجهاض الطبي هو إجراء تُستخدم فيه أدوية لإنهاء الحمل (الإنترنت)

منذ صدور حكم المحكمة الدستورية في بولندا، الذي شدّدد القيود على الإجهاض الشهر الماضي، تتلقى المنظمات المعنية بإنهاء الحمل وابلا من الاتصالات، فيما يشتعل الجدل بين مؤيد ومعارض.

وتعتبر جمعية «تشوتشا باسيا»، وهي منظمة غير حكومية تتّخذ في برلين مقرا لها وتساعد البولنديات، اللواتي اخترن الإجهاض في ألمانيا، أن قرار المحكمة يفاقم وضعا معقدًا أصلًا بسبب الوباء.

وتقول أولا برتين المتطوّعة في المنظمة: «سجلنا ارتفاعا شديدا في الاتصالات زاد بمعدل ثلاث مرات على السابق».

ونزولا عند رغبة الحزب المحافظ الحاكم، أبطلت المحكمة في بولندا بندًا قانونيًّا يجيز الإجهاض في حال كان الجنين يعاني من تشوهات خلقية خطرة.

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وصحيح أن الحكم لم يدخل بعد قيد التنفيذ، غير أن الأطباء باتوا يتوانون عن إجراء عمليات إجهاض تتماشى مع القانون لتفادي عقوبات محتملة.

وبعد صدور قرار المحكمة، تلقت المنظمة غير الحكومية عدة طلبات مساعدة من نساء «كن يحضرن للإجهاض في بولندا، لكن أحدا لم يعد يرد إجراءه لهن»، حسب ما تقول أولا برتين، مشيرة إلى أن «هؤلاء النساء أصبن بإجهاد نفسي».

وتلفت الشابة إلى «أنهن يعانين الأمرّين، فالجنين مريض ولن يعيش على الأرجح وهن مجبرات على الإنجاب. وإنها لمعاناة نفسية شديدة». وسجلت منظمات أخرى ارتفاعا في طلبات المساعدة بالرغم من صعوبات التنقل عبر الحدود الناجمة عن الجائحة.

وتشير منظمة «إجهاض بلا حدود» «إيه دبليو بي»، وهي تحالف لمنظمات غير حكومية متعدد الجنسيات، إلى أنها ساعادت 40 بولندية على السفر إلى الخارج لإسقاط الجنين أو للتحضير لهكذا سفرة منذ صدور الحكم، وهو عدد يوازي ضعف ذاك المسجّل شهريا عادة.

وبحسب مارا كلارك، التي تعمل في المنظمة، يعزى الارتفاع المفاجئ في الاتصالات الواردة من بولندا إلى «رفع اسم المنظمة ورقم هاتفها» خلال التظاهرات الحاشدة التي تلت صدور القرار.

البحث عن حلّ آخر

ووفرت هذه الشبكة، التي أطلقت في ديسمبر، معلومات لمئات البولنديات حول طريقة استخدام حبوب إسقاط الجنين، متيحة لهن الإجهاض في المنزل، وهي ممارسة لا يحظرها القانون البولندي رسميا لكنه لا يجيزها، إذ إنه قديم جدا ليأخذها بعين الاعتبار.

ويقدم التحالف للنساء اللواتي هن بحاجة إلى عملية جراحية دعما لوجستيا وماديا يسمح لهن بالإجهاض مثلا في النمسا وبريطانيا وألمانيا وهولندا.

وتخبر كاسيا روساك من المجموعة الهولندية «أبورشن نتوورك أمستردام» أنها تلقت أخيرا عدة اتصالات من نساء ينتظرن أن تجرى لهن عملية الإجهاض، وفقا للقانون في المستشفيات البولندية، لكنهن تركن لمصيرهن. وهي توضح: «توجَّب عليهن البحث عن حل آخر».

وتجرى أقل من ألفي عملية إجهاض قانونية في البلد كل سنة، بحسب البيانات الرسمية. لكن المنظمات النسوية تفيد من جهتها بأن 200 ألف عملية إجهاض تجرى كل سنة بطريقة مخالفة للقانون أو في الخارج.

الإجهاض الطبي

الإجهاض الطبي هو إجراء تُستخدم فيه أدوية لإنهاء الحمل، ويمكن أن يبدأ الإجهاض الطبي الذي لا يتطلب الجراحة أو التخدير إما في عيادة طبيب أو في المنزل، على أن تجرين زيارات متابعة إلى طبيبك. وهو أكثر أمنًا وأكثر فاعلية أثناء الثلث الأول من الحمل، وفق موقع «مايو كلينك».

تشتمل المخاطر المحتملة للإجهاض الطبي على ما يلي:

الإجهاض غير المكتمل، الذي قد يحتاج إلى أن يُتبع بالإجهاض الجراحي.

الحمل المستمر غير المرغوب فيه إذا لم ينجح الإجراء.

النزيف الحاد والمُطوَّل.

العدوى.

الحُمى.

الانزعاج في الجهاز الهضمي.