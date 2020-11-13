4 حقائق مهمة عن لقاح «كورونا» الألماني - الأميركي

لقاح بيونتيك وفايزر (الإنترنت)

أعلنت أخيرا شركتا بيونتيك الألمانية وفايزر الأميركية نجاهما في تطوير لقاح فعّال بنسبة 90% لتكوين مناعة ضد فيروس كورونا الستجد، ما فتح باب الأمل أمام البشرية للخلاص من هذا الوباء.

لكن هل يعني هذا أن هزيمة الوباء باتت وشيكة؟ موقع «msn lifestyle» يقدم أربع حقائق حول اللقاح الجديد، حسب ما نقل عن موقع «دويتشه فيله».

متى يتوفر اللقاح؟

تستعد شركة بيونتيك الألمانية وشريكتها الأميركية للحصول على ترخيص في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، من أجل طرح اللقاح في الأسواق في أسرع وقت ممكن. وفقاً للعديد من الخبراء، تعدّ هذه المرحلة مجرد مسألة شكلية وقد يتم الحصول على موافقة رسمية هذا العام. في الوقت نفسه يتم التخطيط حالياً في ألمانيا لإنشاء ستين مركزا للتطعيم. وحسب وزير الصحة ينس شبان، فإن اللقاح سيكون متوفراً في جميع أنحاء البلاد خلال الربع الأول من عام 2021. غير أن ألمانيا تواجهها مشكلة لوجستية بشأن التخزين الآمن لجرعات اللقاح، حيث يجب حفظه على درجة حرارة لا تقل عن 70 تحت الصفر.

هل اللقاح آمن؟

هناك إجماع بين أشهر علماء الفيروسات بأن المخاوف بشأن سلامة هذا اللقاح، لسيت في محلها، ويقولون إنه ورغم تعجيل إجراءات الموافقة، إلا أن ذلك لا يعني الاستغناء عن معايير السلامة الضرورية. وتفسير ذلك يعود إلى أن بعض عمليات المراجعة تتم بالتوازي وليس تباعا وهو ما وفّر الوقت بطبيعة الحال. حتى الآن تمّ تطعيم أكثر من 43500 شخص باللقاح الجديد «بي ان تي 162 بي2» ،ولم يتم تسجيل أيّ آثار جانبية خلال التجارب السريرية لحد الآن، وفق الشركة الألمانية المطوِّرة للقاح.

من يصنع هذا اللقاح؟

اللقاح طور داخل مختبرات شركة بيونتيك الألمانية. تتخذ الشركة من مدينة ماينز مقراً لها، ويرأسها البروفسور أوغور شاهين، الذي عمل أستاذا في قسم الأورام التجريبي في مستشفى جامعة ماينز بين عامي 2006 و2008، ثمّ أسس هو وزملاؤه شركة بيونتيك مع التركيز على تطوير عقاقير العلاج المناعي للسرطان، وبالتعاون مع شركة الأدوية الأميركية العملاقة فايزر، تم تطوير لقاح ضد فيروس كورونا اعتباراً من ربيع عام 2020 والذي حقق لحد الآن نتائج واعدة.

متى يُهزم الوباء؟

الخبرالسيئ هو أن جلَّ الخبراء متفقون على أن الأمر قد يستغرق بعضا من الوقت! ويشدد الطبيب الألماني، كارل لاوتارباخ، أن اللقاحات ستغيّر قواعد اللعبة مع الوباء، لكن على المدى القصير فقط. وبسبب بعض التحديات اللوجستية، سيستغرق تطعيم عدد كبير من الأشخاص حوالي عام تقريبا إلى حين الوصول إلى مرحلة ما يُعرف باسم «مناعة القطيع». عندها فقط سينتهي الوباء ويصبح الفيروس تحت السيطرة إلى حد كبير.