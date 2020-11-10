«كورونا» قد يؤثر على خصوبة الرجال

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 نوفمبر 2020, 02:08 مساء
باحثون يزعمون أن كوفيد-19 قد يؤثر على خصوبة الرجال (الإنترنت)

فحص باحثون من كلية الطب بجامعة «ميامي ميلر» أنسجة من تشريح جثث ستة رجال، ماتوا بسبب عدوى «كوفيد-19»، ووجدوا أن الفيروس لا يزال في خصياتهم، حسب «نيويورك بوست».

ووجدوا أيضا «كوفيد-19» في خصيتي مريض يبلغ من العمر 28 عاما، كان مصابا بفيروس كورونا وتعافى دون ظهور أعراض، وفق «روسيا اليوم».

وقال الدكتور رانجيث راماسامي، الأستاذ المشارك ومدير قسم المسالك البولية التناسلية في الكلية: «حددنا أيضا وجود الفيروس لدى رجل خضع لخزعة من الخصيتين بسبب العقم، ولكن كان له تاريخ سابق مع «كوفيد-19». لذلك كانت نتيجة فحص المريض سلبية ولم تظهر عليه أعراض بعد الإصابة بـ«كوفيد-19»، ولكن لا يزال يظهر وجود الفيروس داخل الخصيتين. والنتيجة جديدة ورائعة وتستحق بالتأكيد المزيد من الاستكشاف».

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وواصلت الدراسة التساؤل عن مقدار الفيروس المطلوب للتواجد في الخصيتين، ليتم اكتشافه في السائل المنوي، وأيهما يمكن أن ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

وقال راماسامي: «أنا متأكد تماما أن زهاء 20 إلى 30٪ من الرجال سيتأثرون بنوع من مشاكل الخصوبة في مستقبلهم».

ويجب إجراء المزيد من الأبحاث من أجل الفهم الكامل لكيفية استجابة نسيج الخصية لـ«كوفيد-19»، لكن هذه الدراسة الحالية هي خطوة إلى الأمام في فهم الفيروس بشكل أفضل.

وأوصى الدكتور راماسامي الرجال من جميع الأعمار الذين أصيبوا بـ«كوفيد-19»، والذين يعانون من آلام في الخصية، بمراجعة طبيب المسالك البولية.

وأوضح أيضا: «يمكن أن يكون ألم الخصية بالإضافة إلى الأعراض الأخرى علامة على تسلل «كوفيد-19» إلى الخصية، وإذا كان الرجال يفكرون في الخصوبة و/أو انخفاض هرمون التستوستيرون، إما في الوقت الحالي أو في المستقبل، فيجب عليهم تقييم مستويات هرمون التستوستيرون لديهم بالدم، وتحديد معايير الحيوانات المنوية من خلال تحليل السائل المنوي».

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