الأمراض النفسية تضرب 5% من مصابي «كورونا»

واحد من كل خمسة مرضى مصابين بفيروس «كورونا المستجد» يصاب بمشاكل نفسية (الإنترنت)

لا تتوقف آثار فيروس «كورونا المستجد» على الأمراض العضوية، التي قد تنهي الحياة، إذ كشفت دراسة جديدية أن واحدًا من كل خمسة مرضى مصابين بالفيروس يصاب بمشاكل نفسية في غضون ثلاثة أشهر.

أعد الدراسة باحثون في جامعة «أكسفورد» و«مركز أكسفورد للبحوث الطبية الحيوية» ونقلتها شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، الثلاثاء.

وأوضحت الدراسة أنه تم تشخيص 5% من الناجين من فيروس «كورونا» بمشاكل تتعلق بالصحة العقلية، علمًا بأنهم لم تسبق لهم الإصابة بأمراض نفسية، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين سبق إصابتهم بأمراض نفسية أكثر عرضة للإصابة بالفيروس بنسبة 65%، وفق «وكالة أنباء الشرق الأوسط».

وقال رئيس الكلية الملكية للأطباء النفسيين، الدكتور أدريان جيمس، إن نتائج الدراسة تؤكد أن فيروس «كورونا المستجد» (كوفيد-19) يشكل تهديدًا للصحة العقلية وكذلك الصحة البدنية.