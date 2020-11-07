خبراء يرفضون اعتماد علاج جديد لمرض ألزهايمر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 نوفمبر 2020, 02:18 مساء
صورة مؤرخة في 9 سبتمبر 2020 تظهر امرأة مصابة بمرض ألزهايمر على أرجوحة في مركز مخصص لمرضى ألزهايمر في داكس في جنوب غرب فرنسا (أ ف ب)

تلقت الإدارة الأميركية للأغذية والعقاقير (إف دي إيه)، الجمعة، توصية من خبراء بعدم الموافقة على علاج جديد لمرض ألزهايمر.

وبعد مراجعة الملف، قرر أعضاء اللجنة البالغ عددهم 11، بمعارضة 10 وامتناع واحد عن التصويت، أن العلاج لم يثبت فاعليته بشكل كافٍ. ورغم أن رأي اللجنة غير ملزم، عادة ما تتبع «إف دي إيه» توصياتها، حسب «فرانس برس».

ولم يرخص أي دواء لمرض ألزهايمر منذ نحو عقدين، وواجهت البحوث حول العلاجات لهذا المرض انتكاسات في السنوات الأخيرة.

وتأمل مختبرات «بيوجن» السويسرية أن ترى تركيبتها «أدوكانوماب» أول العلاجات الذي يتلقى الضوء الأخضر لمعالجة مرضى ألزهايمر الذي لا يوجد له علاج حتى يومنا هذا.

وخلصت تجربة سريرية كبيرة إلى أن العقار الذي طورته «بيوجين» كان فعالًا، فيما أعطت تجربة أخرى نتائج سلبية.

وهذا العقار هو ما يسمى «الجسم المضاد الأحادي النسيلة». وهو يهدف إلى «إذابة» تراكمات بروتين «بيتا أميلويد»، الذي يتراكم ويخلق لويحات في أنسجة أدمغة المرضى.

ويعاني ما يقرب من 50 مليون شخص في أنحاء العالم من مرض ألزهايمر أو شكل آخر من أشكال الخرف، وفقا لأرقام جمعية «ألزهايمر أسوسييشن». ومن المتوقع أن يصاب بهذا المرض حوالى 131 مليون شخص بحلول العام 2050.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيف رصدت «سي إن إن» آخر تطورات الفرز في الولايات الحاسمة لسباق البيت الأبيض؟
دولى
ترامب يواصل «التشكيك» في نزاهة الانتخابات وبايدن «واثق» من الفوز
دولى
جريدة «الوسط»: «لجنة العشرة» في طريقها إلى سرت.. وملتقى تونس أمام خيار حاسم
ليبيا
شبكات تلفزيونية أميركية تقطع كلمة لترامب وتتهمه بـ«الكذب»
دولى
نتائج 5 ولايات حاسمة في الانتخابات الرئاسية الأميركية حتى مساء الخميس
دولى
تباين الأداء الأسبوعي للعملات الدولية بالسوق الموازية
ليبيا
انتشال 10 جثث من 5 مقابر جماعية جديدة في ترهونة
ليبيا
العدد 259 من جريدة «الوسط»: عد تنازلي لملتقى تونس.. وإشكالية تفكيك الميليشيات
ليبيا
«قتلوا صديقي المفضل».. شهادة طالب نجا من مجزرة خلفت 22 قتيلا بجامعة «كابل»
دولى
«تعليم الموقتة» تصدر الخطة الدراسية البديلة تحسبا لـ«كورونا»
ليبيا
5 ولايات حاسمة.. تعرف على آخر تعداد لأصوات الهيئة الناخبة في سباق البيت الأبيض
دولى
منافسة شرسة بين ترامب وبايدن وفرز الأصوات قد يستغرق أياما عدة
دولى
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب غير تقليدية للسعال المزمن