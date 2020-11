فيتامينات ضرورية لجسمك.. تعرف إليها

الفيتامينات توجد في الفواكه والخضروت ومختلف الأطعمة (الإنترنت)

تزود الفيتامينات جسم الإنسان بالعديد من الفوائد الصحية والغذائية، ولذلك فمن الضروري إدراجها ضمن النظام الغذائي.

وهنا نستعرض أهم هذه الفيتامينات والمواد الضرورية للجسم، فتعرف عليها معنا وفق «ويب طب».

فيتامين A

بإمكانك تناول فيتامين A من المصدر النباتي أو الحيواني للحصول على الفائدة الكبرى، والتي تتمثل في:

المساعدة في الرؤية ليلاً

إنتاج خلايا دم حمراء

محاربة العدوى المختلفة

يمنع تضرر الخلايا المختلفة في الجسم

يحمي العيون من الإصابة بالتنكس البقعي المتعلق بالجيل (Age - related Macular Degeneration - AMD).

تناول الخضراوات والفواكه برتقالية اللون للحصول على فيتامين A مثل الجزر والبطاطا الحلوة، بالإضافة إلى المأكولات البحرية مثل الجمبري.

فيتامين B1

هذا النوع من الفيتامينات والذي يطلق عليه اسم الثيامين (Thiamin) يساعد الجسم في تحويل الطعام إلى طاقة، بالإضافة إلى تكوين خلايا الدماغ والحفاظ عليها.

بإمكانك أن تجد الثيامين في:

الفاصوليا السوداء

العدس

الحبوب الكاملة.

في الوضع الطبيعي يحصل الإنسان على الكمية المناسبة من هذا الفيتامين عن طريق الطعام الذي يتناوله، إلا أن الحوامل والمرضعات بحاجة إلى نسبة أعلى منه، إلى جانب مرضى السكري.

فيتامين B2

يدعى أيضاً باسم ريبوفلافين (Riboflavin)، وبإمكانك الحصول على الحصة اليومية الموصى بها من خلال تناول وجبة جيدة من الإفطار، إذ يمكنك العثور عليه في منتجات الحبوب الكاملة والبيض والحليب والخضراوات الخضراء.

تحتاج خلايا جسمك إلى فيتامين B2 من أجل أن تقوم بعملها بشكل جيد، كما أنه من الممكن أن يساعد في حمايتك من الشقيقة.

فيتامين B3

هذا النوع من الفيتامين والذي يطلق عليه اسم نياسين (Niacin) يساعد في حماية الجلد والأنسجة، كما يحسن من مستويات الكوليسترول لديك.

بإمكانك العثور على فيتامين B3 في السالمون أو الدجاج أو الفستق أو زبدة الفستق.

فيتامين B6

يلعب هذا الفيتامين دوراً في أكثر من 100 عملية تتم في الجسم، فبعض الدراسات وجدت أن فيتامين B6 من شأنه أن يساعد في الحماية من فقدان الذاكرة والإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

يتواجد فيتامين B6 في الخضراوات الورقية والفواكه غير الحامضية مثل الموز والأفوكادو والبطيخ، إلى جانب الأسماك واللحوم.

فيتامين B12

يساعد فيتامين B12 الجسم في تحويل الطعام إلى طاقة، لذا من المفيد تناوله قبل الذهاب إلى النادي الرياضي.

لهذا الفيتامين العديد من الفوائد، أهمها الحفاظ على صحة الأعصاب والعمليات الهضمية في الجسم.

من أهم مصادر فيتامين B12 الكبد والكلى واللحوم الخالية من الدهون والأسماك والبيض والحليب بمشتقاته.

فيتامين C

الكثير من الأشخاص يعتقدون أن تناول فيتامين C من شأنه أن يحميهم من الإصابة بالبرد والزكام، إلا أن هذا الاعتقاد خاطئ، والصحيح أنه عند الإصابة بالزكام، عليك تناول فيتامين C من أجل تخفيف أعراض المرض بصورة أسرع.

لفيتامين C العديد من الفوائد التي تعود على صحة العظام والجلد والعضلات.

بإمكانك الحصول على فيتامين C عن طريق تناول الفلفل الرومي والفراولة والبروكلي والليمون والبرتقال.

فيتامين K

أنت بحاجة لفيتامين K من أجل حماية نفسك من الإصابة بتخثر الدم والحصول على عظام سليمة وقوية.

من أهم مصادر فيتامين K الخضراوات الورقية الخضراء مثل السبانخ والبروكلي.