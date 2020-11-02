«الصحة» تجيب.. كيف تعد ملفا للعلاج على نفقة الدولة؟

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 نوفمبر 2020, 01:14 مساء

نشرت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني بيانًا بالمستندات المطلوبة، لتقديم ملف لغرض العلاج على نفقة الدولة.

وجاء في منشور اللجنة الاستشارية العليا للعلاج على صفحة الوزارة في «فيسبوك»: «السادة المواطنون، نعلمكم بالمستندات المطلوبة لتقديم ملف لغرض العلاج على حساب الدولة: تقرير طبي حديث لا يزيد على شهرين، وبالنسبة للحالات المستعجلة لا يزيد على يومين ومختوم من مستشفى حكومي. صورة من جواز السفر. صورة من الرقم الوطني مختومة. ملف لحفظ المستندات».

وأوضحت: «على أن تقدم الملفات الى اللجنة الاستشارية العليا للعلاج بمقرها الكائن بديوان وزارة الصحة أو أحد الفروع التابعة لها».

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