تحديد ذروة نقل عدوى «كورونا»

يستطيع شخص مصاب بالفيروس أن يعدي محيطه قبل ظهور الأعراض الأولى لـ«كوفيد - 19» بـ3 أو 4 أيام (الإنترنت)

نجح العلماء في تحديد الفترة الأخطر التي يعدي فيها المصاب بفيروس «كورونا المستجد» المحيطين به.

و يستطيع شخص مصاب بالفيروس أن يعدي محيطه قبل ظهور الأعراض الأولى لـ«كوفيد - 19» بـ3 أو 4 أيام، إذ يمكن أن يطلق إلى الهواء مع زفير واحد نحو 200 جزيء من الفيروس، وفق «تاس».

وتبلغ قدرته على عدوى الآخرين ذروتها قبل ظهور الأعراض بيومين، وفي اليوم الأول بعد ظهورها، حسب «روسيا اليوم».

أعلنت ذلك نائبة مدير مركز علم الأوبئة التابع لهيئة حماية حقوق المستهلكين (روس بوتريب نادزور) الروسية، البروفيسورة ناتاليا بشينيشنايا.

وقالت إن شخصًا مصابًا بفيروس «كورونا» يمكن أن يعتبر مصدرًا للعدوى، قبل ظهور أول أعراض بـ5 أيام أو بـ7 أيام أحيانًا.

وأشارت إلى أن قدرته على نقل العدوى إلى المحيط تبدأ بالتلاشي، بعد مرور يومين من تجلي المرض لتزول تمامًا فيما بعد.