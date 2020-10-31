هذه الفاكهة هي الأكثر غنى بفيتامين «سي»

الكرز الهندي (الإنترنت)

خلصت الدراسات إلى أن الكرز الهندي (فاكهة استوائية) أكثر الفواكه غنى بفيتامين «C »، وهي ميزة خاصة أكسبتها مكانة مرموقة بين الأغذية الصحية بشكل عام.

وتنمو أشجار هذه الفاكهة في غابات أميركا الجنوبية وأميركا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، على الشجيرات البرية التي تحمل اسم (مالبيغيا غلابرا). ويُطلق عليها أيضًا اسم كرز جزر الأنتيل أو البرازيل، ويتم استهلاكها هناك يوميًّا طازجة أو على شكل مربى، حسب مقال نشرته مجلة «طوب سونتي» الفرنسية.

وتحتوي حبات الكرز الهندي على 677 مجم من فيتامين «C» لكل 100 غرام. أي أنها غنية بأكثر الفيتامينات المعروفة بتأثيرها المحفز على جهاز المناعة وقوته المضادة للأكسدة ودوره في امتصاص الحديد.

وأوضحت الدراسات العلمية، حسب المصدر ذاته، أن فاكهة كرز هندي واحدة تحتوي على 30 إلى 40 مرة من فيتامين «C»، أكثر من البرتقال، وبهذا المعدل يتفوق الكرز الهندي كثيرًا على ثمار الحمضيات الشهيرة باحتوائها على نسبة جيدة من فيتامين «C»، بما في ذلك الكيوي والجوافة، حسب «دويتشه فيله».

واعتبرت مجلة «فيمينا» الفرنسية في مقال لها حول أكثر الأطعمة غنى بهذا الفيتامين المهم، أن فيتامين «C» يلعب دورًا رئيسيًّا في وظيفة المناعة بجسم الإنسان. من خلال تحفيز نشاط خلايا الدم البيضاء، فإن هذا العنصر المضاد للأكسدة يدعم الجسم عندما يتأثر بالأمراض الفيروسية أو البكتيرية. في الوقت نفسه، يحسن إلى حد كبير من امتصاص الحديد.

أطعمة أخرى

تعد الفواكه والخضراوات مصدرًا غنيًّا بفيتامين «C»، وتكفينا نسبة 100 ملغ يوميًّا لمنح أجسادنا ما يكفيها من هذا الفيتامين المهم. وهذه لائحة بالأطعمة العشرة الأكثر احتواءً على فيتامين «سي».

ويأتي الكرز الهندي في المرتبة الأولى، يليه كل من تفاح الكاجو، الجوافة، المشمش الأسود، كالي، الفلفل، البروكلي، كرنب بروكسل، لونجان ثم الكيوي.