واجه أمراض الشتاء بهذه الأسلحة الغذائية

خبراء التغذية ينصحون بتناول مجموعة من المواد الغذائية لتقوية المناعة في الشتاء (الإنترنت)

يقدم المجال الطبي عدة أدوية ومضادات لعلاج البرد وتقوية الجهاز المناعي، الذي يتعرض لاختبار حقيقي في فصل الشتاء، الذي يعرف بانتشار عديد الأمراض، خاصة نزلات البرد الحدة.

غير أنه قبل التعرض لنزلات البرد وأخذ أنواع مختلفة من الأدوية، يمكن الاعتماد فقط على بعض الأنواع من الأطعمة، التي تقوي الجهاز المناعي وتحمي الجسم خلال هذا الفصل من السنة.

فيتامين «C»

يشير موقع «هايل براكسيس» إلى أن تناول أطعمة تتوافر على فيتامين «C» من الأشياء الضرورية في فصل الشتاء، إذ يقوي هذا الفيتامين النظام المناعي، ويساعد في التغلب على أمراض الشتاء الشائعة. ويُعد الليمون والبرتقال والفلفل الأحمر من المواد الغذائية الغنية بهذا الفيتامين الضروري للجسم.

أطعمة تحتوي على فيتامين «A»

تتسبب رياح فصل الشتاء في معاناة عدة أشخاص من مشاكل في الجلد. ويوضح خبراء الصحة أن فيتامين «A» هو الوسيلة الناجعة للتعامل مع هذه المشكلة. ومن بين المواد الغذائية الغنية بهذا الفيتامين هناك الجزر والسبانخ والبطاطا الحلوة.

فيتامين «D»

الشمس من المصادر الأساسية لفيتامين «D» الضروري للجلد والعظام، إلا أنه في فصل الشتاء تغيب الشمس لفترات طويلة، ما يتسبب في نقص هذا الفيتامين لدى الناس. ويمكن الاعتماد على بعض الأطعمة للحصول على هذا الفيتامين مثل سمك السلمون والبيض.

فيتامين «E»

لا يمنع فيتامين «E» جفاف الجلد فقط، بل أيضاً له عدة مزايا مضادة للأكسدة. ويشير موقع «هايل براكسيس» إلى أن هناك بعض الأنواع من الأغذية، التي تحتوي على هذا الفيتامين مثل الأفوكادو والبروكلي واللوز، إذ تكتسي هذه المواد الغذائية أهمية كبيرة في فصل الشتاء.