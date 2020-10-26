طرق استعادة حاسة الشم بعد التعافي من «كورونا»

من أعراض الإصابة بفيروس كورونا فقدان حاسة الشم (الإنترنت)

واحد من أبرز أعراض الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» هو فقدان حاسة الشم، حسب ما سجل الأطباء والخبراء خلال الأشهر الماضية.

وكشف الدكتور عبدالله خوجايف، أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة، كيف يمكن استعادة حاسة الشم بعد الشفاء من مرض «كوفيد-19» حسب «نوفوستي».

ومن أجل ذلك ينصح الأخصائي بضرورة وصول الهواء إلى النهايات العصبية المنتشرة داخل الأنف، وفق «روسيا اليوم».

ويقول، «يجب استخدام مستحضرات طبية (قطرات) تضيق الأوعية الدموية في الأنف، ورش تجويف الأنف بمحلول ملح البحر وتوفير رطوبة الهواء في الغرفة».

وأشار الأخصائي إلى ضرورة تناول فيتامينات «В» والفيتامينات المتعددة من أجل استعادة الخلايا العصبية. كما يجب اتباع نظام غذائي صحيح، وتناول كميات كبيرة من الماء، والامتناع عن التدخين والكحول.

وأشار أن الدكتور فلاديمير زايتسيف، أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة، في وقت سابق، إلى أن «كوفيد-19» ليس العامل الوحيد المسبب لفقدان حاسة الشم، ولكن عند الإصابة بهذا المرض فإن الفقدان الموقت لهذه الحاسة يكون بطيئًا وتدريجيًّا مقارنة بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة.