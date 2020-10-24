فوائد واستخدامات البلازما طبيا

فني يتفحص عينة من دم متعافي من كوفيد-19 في المركز القومي لنقل الدم، القاهرة، 22 يوليو 2020 (أ ف ب)

تحت عنوان «فوائد البلازما» نشرت صفحة وزرة الصحة المصرية إنفوغراف على صفحتها الرسمية في «فيسبوك»، يوضح ما هي البلازما واستخداماتها الطبية.

وتمثل البلازما 55% من دم الإنسانن وتتكون من 92% ماء و8% بروتين وأجسام مضادة.