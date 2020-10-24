فوائد واستخدامات البلازما طبيا

تحت عنوان «فوائد البلازما» نشرت صفحة وزرة الصحة المصرية إنفوغراف على صفحتها الرسمية في «فيسبوك»، يوضح ما هي البلازما واستخداماتها الطبية.
وتمثل البلازما 55% من دم الإنسانن وتتكون من 92% ماء و8% بروتين وأجسام مضادة.
تستخدم البلازما في:
علاج مرضى الهيموفيليا (النزف المتكرر) وأمراض الكبد والحروق ومختلف الحوادث التي ينتج عنها نزيف.
نقل مختلف العمليات الحيوية إلى الكبد والكلى للتخلص منها نهئيا.
معالجة عوامل التجلط للمساعدة في التقليل من النزف النشط.
الأجسام المضادة في البلازما تساعد على محاربة الالتهابات.
تنظيم درجة حرارة الجسم.