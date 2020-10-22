أوكسفورد تعلن خطوة اللقاح المقبلة بعد وفاة «متطوع»

أوكسفورد تعلن خطوة اللقاح المقبلة بعد وفاة «متطوع» (أ ف ب)

قالت جامعة أوكسفورد البريطانية، الخميس، إنها ستواصل التجارب السريرية الخاصة بلقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد في البرازيل، بعدما توفي شخص متطوع شارك في الاختبارات.

وأكدت السلطات الصحية بالبرازيل، الأربعاء، وفاة متطوع يخضع للتجارب السريرية الخاصة بشركة «أسترا زينيكا» وجامعة أوكسفورد، بحسب موقع «سكاي نيوز» البريطاني.

وأوضحت الجامعة أنها قامت بتقييم مستقل لما حدث، فلم يتبين لها وجود مخاوف قائمة بشأن اللقاح المحتمل ضد العدوى المسببة لمرض «كوفيد 19».

وأوردت الجامعة عبر متحدث باسمها أنه «على إثر تقييم دقيق لحالة البرازيل، لم تبرز مخاوف بشأن سلامة التجارب السريرية».

وتبعا لذلك، فقد حثت الجامعة وهيئات الصحة في البرازيل على مواصلة التجارب السريرية للقاح كورونا.