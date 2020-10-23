طرق طبيعية لتنظيف القولون من الغازات

هناك طرق طبيعية لتنظيف القولون من الغازات (الإنترنت)

تتكون الغازات في جسم الإنسان كنتيجة لعملية الهضم، ولكن هناك بعض الحالات التي تسبب إنتاج الغازات بشكل زائد، مما يسبب العديد من الأعراض المزعجة.

ويوجد العديد من الطرق الفعالة في تنظيف القولون من الغازات، حسب «ويب طب».

شاي الأعشاب

تمتلك العديد من الأعشاب خصائص طاردة للغازات، مثل: الزنجبيل، واليانسون، والكمون، والشبت، والكراوية، والريحان.

لذلك يعد شرب شاي الأعشاب كطريقة تنظيف القولون من الغازات طريقة فعالة.

تناول الكركم

يحتوي الكركم على مادة الكركمين التي تعد فعالة في تخفيف الأعراض المزعجة في الجهاز الهضمي مثل: تراكم الغازات.



ذلك من خلال تحفيز المرارة على إنتاج المادة الصفراء التي تساعد في تسهيل حركة الأمعاء الطبيعية.

بذور الكمون

يحتوي الكمون على خصائص مضادة للالتهاب ومضادة للأكسدة تساعد على التخلص من الغازات. لذلك تعد بذور الكمون إحدى الإضافات السهلة التي يمكن تناولها ضمن الغذاء اليومي لتحقيق طريقة تنظيف القولون من الغازات.

بذور الشمار

قد يساعد مضغ بذور الشمار في تحقيق طريقة تنظيف القولون من الغازات لاحتوائه على خصائص تساعد في التخلص من مشكلات الجهاز الهضمي، مثل: تكون الغازات.

زيت القرنفل

إن شرب زيت القرنفل بعد الوجبات كطريقة تنظيف القولون من الغازات مفيد جدًا في التخلص من آلام الغازات عن طريق تحفيز إفراز الإنزيمات الهاضمة.

خل التفاح

يساعد خل التفاح في تحفيز إنتاج حمض المعدة والإنزيمات الهاضمة، مما يساهم في تنظيف القولون من الغازات.

ويمكن إضافة ملعقة كبيرة من خل التفاح إلى كأس ماء وشربه قبل الوجبات.

تناول البروبيوتيك

تساعد البروبيوتيك في التحسين من عملية الهضم؛ لذلك يعد تناوله كمكملات غذائية مفيدا في طريقة تنظيف القولون من الغازات.

وهناك العديد من الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك مثل اللبن.

القيام بالتمارين الرياضية

تساعد التمارين الرياضية على ارتخاء عضلات الأمعاء، مما يسرع من عملية التخلص من الغازات. ويمكن بجانب التمارين الرياضية القيام باليوغا والتنفس العميق اللذين يساهمان في التخلص من آلام الغازات.