أطعمة تعزز مناعة الجسم في مواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أكتوبر 2020, 02:07 مساء
قائمة بمواد غذائية قد تسهم في الحماية من كورونا (الإنترنت)

هناك بعض المواد الغذائية، التي يجب ضمها للنظام الغذائي لتعزيز منظومة المناعة في الجسم، وهو ما يمكن أن يساهم في مقاومة «كورونا».

ووضعت خبيرة التغذية الروسية، الطبيبة أولغا ديكير، الماء في مقدمة هذه المواد، حيث إن المهمة الأولى هي الحفاظ على توازن الماء والأملاح في الجسم، وتقول: «هذا ضروري لكي تتمكن كريات الدم الحمراء من الحركة بسهولة ونقل الكمية اللازمة من الأكسجين إلى خلايا الجسم. وعندما يشعر الشخص بوعكة صحية يجب ألا يتخلى عن شرب الماء أبدًا. لأن زيادة كثافة الدم تضر بالجسم»، وفق «روسيا اليوم».

وتضيف، يجب أن يحتوي النظام الغذائي على البروتين (لتعزيز المناعة) والدهون المفيدة (تؤثر إيجابيًّا في عمل الرئتين) والكربوهيدرات المعقدة، التي بفضلها يتحسن نبيت الأمعاء.

وتشير الخبيرة، إلى فوائد الفيتامينات والعناصر المعدنية، التي يمكن أن تصل إلى الخلايا فقط مع البروتين، وتشدد على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بفيتامين «C».

وتقول الخبيرة إن «الكثيرون يشترون الليمون على أمل الحصول على جرعة كبيرة من فيتامين «C»، مع أن هناك الفلفل الأحمر الكبير الذي يحتوي على كمية أكبر من هذا الفيتامين، حيث إن 100 غرام من الفلفل توفر 200% من حاجة الجسم اليومية لفيتامين «C».

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