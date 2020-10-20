فوائد صحية مذهلة للحمضيات.. تعرف عليها

الحمضيات تحتوي على مركبات الفلافونويد (الإنترنت)

تعد الحمضيات من أكثر الفاكهة المطلوبة، كما أنها متوافرة في أغلب البيوت وتنتشر أكثر في فصل الشتاء.

والحمضيات مفيدة لاحتوائها على مركبات تسمى الفلافونويد التي لها خصائص مضادة للسرطان وأمراض القلب، وتشمل الليمون والبرتقال والجريب فروت واليوسفي وغيرها، حسب «ويب طب».

غنية بالفيتامينات والمركبات النباتية: فهي مصدر ممتاز لفيتامين «سي»، وهي مادة مغذية تقوي جهاز المناعة وتبقى بشرتك ناعمة ومرنة.

برتقالة متوسطة واحدة تحتوي على كل فيتامين «سي»، الذي تحتاجه في اليوم الواحد. وتحتوي أيضًا على كميات جيدة من المعادن والفيتامينات الأخرى التي يحتاجها جسمك ليعمل بشكل صحيح، وهي غنية أيضًا بالمركبات النباتية التي تعتبر مضادة للأكسدة وللالتهابات.

مصدر جيد للألياف: كوب واحد من شرائح البرتقال يحتوي على أربعة غرامات من الألياف، وتعمل أيضًا على تحسين صحة الجهاز الهضمي للمساعدة في فقدان الوزن. والبرتقال عالٍ بشكل خاص في الألياف القابلة للذوبان التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

منخفضة في السعرات الحرارية: ما يميز الحمضيات أنها منخفضة في السعرات الحرارية، ومع ذلك فإنها تحتوي على الماء والألياف التي تساعدك بالشعور بالامتلاء. ونوع واحد من حصى الكلى ناتج عن انخفاض مستويات السترات في البول، الحمضيات يمكن أن ترفع من مستويات السترات في البول، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بحصى الكلى.

فوائد أخرى

تعزز صحة القلب لاحتوائها على العناصر الغذائية.

تساعد في تقصير فترة الإصابة بنزلات البرد لاحتوائها على فيتامين «سي».

الحفاظ على بشرة مشرقة وأصغر سنًّا بسبب احتوائها على فيتامين «سي»، وحمض الأسكوربيك الذي يساعد على تجديد الكولاجين.