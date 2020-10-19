تحذير من غموض سلوك «كورونا» شتاءً.. وهذه التدابير ضرورية

تحور فيروس كورونا يقلق العلماء (الإنترنت)

حذر طبيب روسي شهير من أن سلوك فيروس «كورونا المستجد»، في الشتاء، لا يزال غير مفهوم بشكل جيد.

وعليه شدد ألكسندر كارابينينكو، الحائز لقب «طبيب روسيا»، على ضرورة الالتزام بأقصى تدابير الحماية، حسب «روسيا اليوم»، الأحد.

وأكد كارابينينكو أهمية وضع الأقنعة الواقية وارتداء القفازات، للحد من انتشار الفيروس وتفشي العدوى.

وفي حوار مع «راديو سبوتنيك»، أوضح أن «الأقنعة تمنع انتشار تلك الأبخرة والرذاذ الذي ينتشر عند التحدث والسعال والعطس»، مشيرًا إلى أهمية ارتداء الأقنعة الواقية والقفازات لتجنب العدوى.

وقال كارابينينكو إن سلوك فيروس «كورونا» في الشتاء غير مفهوم، ولا يزال غير مدروس بشكل جيد، وإن التوصيات الأكثر دقة لمواجهة الفيروس في موسم البرد سيتم إعلانها لاحقًا.