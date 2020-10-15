متى يحصل الشباب على لقاح كورونا؟

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أكتوبر 2020, 01:26 مساء
إنتاج لقاح ضد وباء كوفيد - 19 بمصنع للأدوية في ضواحي موسكو، أغسطس 2020 (سبوتنيك).

أعلنت كبيرة العلماء بمنظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، الخميس، أن الشباب والأصحاء قد يضطرون للانتظار حتى عام 2022 للحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكدت سواميناثان أن العاملين في مجال الصحة وأولئك الأكثر عرضة للخطر بسبب فيروس كورونا المستجد ستكون لهم الأولوية في تلقي اللقاح في حالة جاهزيته، وفقا لموقع "سكاي نيوز".

وجاءت تصريحات سواميناثان في وقت لا تزال التجارب على إنتاج لقاح مضاد لكورونا في دول عدة تجري على قدم وساق منذ أشهر، وسط حديث متصاعد عن أولويات الحصول على اللقاح.

وقالت سواميناثان: "يتفق معظم الناس على أن التطعيم لا بد أن يبدأ بالعاملين في مجال الرعاية الصحية والعاملين في الخطوط الأمامية مع مرضى كوفيد-19، لكن نحتاج أيضا إلى تحديد أي منهم هو الأكثر تعرضًا للخطر".

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