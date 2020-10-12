خطورة تناول القهوة على معدة فارغة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أكتوبر 2020, 12:00 مساء
خبراء يكشفون خطر تناول القهوة على معدة فارغة في الصباح (الإنترنت)

يسبب شرب القهوة على معدة فارغة الكثير من المخاطر الصحية للجسم، حسب خبراء في جامعة باث البريطانية.

ودرست مجموعة من المختصين، في هذه الجامعة، نتائج تحليل الدم لـ29 متطوعا، للبحث عن صلة بين مستويات الإنسولين واستهلاك القهوة على الريق، وفق مجلة «فوكس. دي إي».

وتبين أن تناول فنجان من القهوة في الصباح، يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات التمثيل الغذائي، حسب «دويتشه فيله».

وحسب الدراسة، بعد الاستيقاظ من النوم أعطى المشاركون قهوة مع سكر، وكان محتوى السعرات الحرارية فيها مساويا لوجبة إفطار عادية. في المرحلة الأخرى، كانوا يوقظون لبضع دقائق كل ساعة، ليشربوا قهوة سوداء، ثم مشروبا حلوا.

ووجد الباحثون أن قلة النوم واستهلاك القهوة أثرت سلبا على مستوى السكر في الدم، الذي زاد بنسبة 50%.

ويرجع ذلك إلى عدم قدرة الجسم على امتصاص الجلوكوز فور الاستيقاظ، حسب العلماء.

يوصي الخبراء بعدم شرب القهوة على معدة فارغة، بل أثناء الإفطار أو بعده، لأن هذا سوف يقلل من المخاطر الصحية.

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