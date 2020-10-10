خطورة مشاكل الغدة الدرقية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أكتوبر 2020, 10:40 صباحا
مشاكل الغدة الدرقية تسبب الكآبة (الإنترنت)

تعد الغدة الدرقية هي المسؤولة عن التمثيل الغذائي في الجسم، لذلك يحذر خبراء الطب، من أنه إذا لم يتم التحكم بعملها، يمكن أن يفقد الشخص النوم والشهية، ومع ذلك يزداد الوزن، ويصبح من الصعب، على الأشخاص الذين يعانون مشكلات في الغدة الدرقية، التخلص منها.

وتسبب مشكلات الغدة الدرقية للمريض الكآبة والإفراط في تناول الطعام وقلة النوم والتعب السريع، حسب «روسيا اليوم».

ويؤثر إنتاج الهرمونات في حالة الجلد والشعر وفي الوزن والنشاط البدني. وتعتمد متانة العظام وعمل القلب والنمو الجنسي وقدرة المرأة على الحمل وإنجاب طفل سليم بدرجة كبيرة على حالة هذا العضو الصغير الموجود تحت الحنجرة.

وغالبًا يخلط بين مشكلات الغدة الدرقية والتعب، لكن عندما يفرط الشخص بتناول الطعام من دون سبب واضح، ويعاني سوء النوم ويشعر بالتعب سريعًا، فإن السبب يكمن حتمًا في الغدة الدرقية.

ويشير الأطباء إلى أنه يفضل من أجل الاطمئنان على حالة هذه الغدة، إجراء الفحص السنوي والتحاليل الهرمونية اللازمة؛ لأن عديد الأزواج يندهشون عندما يعلمون أن سبب عدوانية وسوء مزاج الشريك، هي مشكلات في الغدة الدرقية، وليس بسبب العوامل الخارجية.

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