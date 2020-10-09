خضار موسمي لتقوية المناعة ضد كورونا والإنفلونزا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 أكتوبر 2020, 09:25 صباحا
الخضار مفيدة صحيا وغذائيا وتقوي المناعة (الإنترنت)

في هذه الفترة من العام تزداد فرصة الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي العلوي.

يضاف إلى ذلك فيروس كورونا المستجد، إذ يحذر الباحثون والخبراء من تزايد مخاطر ضعف الجهاز المناعي في ظل وجود «الأعداء الثلاثة» أو كورونا والإنفلزنزا والزكام، وفق «دويتشه فيله».

وليس الفواكه وحدها من ليمون وبرتقال وغريب فروت (الليمون الهندي) هي مصدر «فيتامين سي» المقوي لجهاز المناعة، إذ تحوي خضراوات خريفية «فيتامين سي» أيضا.

بيد أن هذا الفيتامين ليس وحده المفيد للجهاز المناعي؛ إذ توجد فيتامينات أخرى ومعادن مهمة في هذا المضمار: «فيتامين دي» و«فيتامين أ» و«معدن السيلينيوم» و«معدن الزنك» على سبيل المثال لا الحصر، حسب ما نشر الموقع الإلكتروني لمجلة «Fit for Fun» الألمانية والتي تعنى بشؤون التغذية واللياقة.

وذكر الموقع أن بعض الخضراوات الخريفية كالكرنب الأجعد وكرنب بروكسل تحوي كميات أكبر من «فيتامين سي».

فيما يأتي نقدم لك أهم ستة أنواع خضار لتقوي جهازك المناعي في فصلي الخريف والشتاء:

الكرنب الأجعد
يعتبر هذا النوع من الملفوف من أكثر أنواع الخضار احتواء على المواد الغذائية كالكالسيوم والحديد و«فيتامين ك» و«فيتامين سي» ومضادات الأكسدة. ويحوي على البروتين بكمية كبيرة يجعله بديلاً عن البروتين الحيواني ومناسباً للراغبين بإنقاص وزنهم.

السبانخ
السبانخ من أكثر الخضار احتواء على البروتين. وهوغني كذلك بالحديد والمغنيسيوم و«فيتامين بي» والكاروتينات المقوية للجهاز المناعي والمفيدة في منع الإصابة بالسرطان.

الملفوف الأحمر
هذا النوع من الخضار الخريفية هو «قنبلة» من الفيتامينات: 200 غرام منه تغطي الحاجة اليومية للجسم من «فيتامين سي». ويحوي كذلك معدن الزنك بكمية جيدة، وهو مثالي لمن يتبع حمية بغية التخسيس؛ إذ إنه فقير بالحريرات.

خس الضأن
لا يحوي أي نوع من أنواع النباتات التي تدخل في إعداد السلطة كمية «فيتامين سي» التي يحويها خس الضأن (النعجة) أو كما يسمى أيضاً ناردين صغير. وهو غني أيضاً بـ «فيتامين أ» والفوسفور والكالسيوم وحمض الفوليك واليود.

الشمندر الأحمر
يحوي الشمندر الأحمر مضاد الأكسدة بيتانين الذي يقوي الجهاز المناعي ويحمي الجسم من العدوى بالأمراض. وهو غني كذلك بـ«فيتامين سي» وبالزنك والسلينيوم. من يصاب كثيراً بالرشح عليه بالشمندر الأحمر.

كرنب بروكسل
هذا النوع من الكرنب غني جداً بالفيتامينات كـ«فيتامين سي» و«فيتامين أ» وبالزنك، مما يجعله أداة فعالة في تقوية المناعة ومنع الإصابة بالرشح والإنفلونزا. وهو من أفضل الخضار لتزويد الجسم بالبروتين النباتي.

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