البيت الأبيض يسعى لتخفيف إرشادات الموافقة على لقاح «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020, 01:30 مساء
عاملان في المجال الطبي يحضران لقاح مضاد لكوفيد-19 للاستخدام مراكز البحوث الأميركية في هوليوود في ولاية فلوريد (أ ف ب)

يحاول مسؤولون بارزون في البيت الأبيض منع إصدار إرشادات اتحادية صارمة جديدة، بخصوص الموافقة الطارئة على لقاح لفيروس «كورونا»، حسب جريدة «نيويورك تايمز».

وقالت الجريدة إن إدارة الغذاء والدواء الأميركية اقترحت إرشادات أكثر صرامة، للموافقة الطارئة على لقاح لـ«كوفيد-19»، لكن كبير موظفي البيت الأبيض اعترض على البنود، التي من شأنها تأجيل الموافقة إلى ما بعد انتخابات الرئاسة في 3 نوفمبر، وفق «رويترز».

وأوضحت جريدة «نيويورك تايمز» أن إدارة الغذاء والدواء تبحث عن سبل أخرى، للتأكد من أن اللقاحات تلبي الإرشادات.

وفي سياق آخر، غادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، مركز «والتر ريد» الطبي العسكري الوطني، حيث كان يتلقى العلاج من «كوفيد-19»، على أن يعود إلى البيت الأبيض.

وسار ترامب، واضعًا كمامة، من مبنى المستشفى إلى سيارة نقلته إلى طائرة هليكوبتر ستقله في رحلة قصيرة إلى البيت الأبيض.

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