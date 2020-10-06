دراسة: «كورونا» يفرز مواد تخفف الألم

كورونا يفرز مواد تخفف الألم (الإنترنت)

توصلت دراسة حديثة إلى السبب وراء ظهور أعراض قليلة أو معدومة على ما يقرب من 50% من المصابين بفيروس «كورونا المستجد»، موضحة أن الفيروس التاجي «COVID-19» يخرج إفرازات معينة تخفف الألم.

ووفقًا للباحثين، بما في ذلك راجيش خانا، من جامعة «أريزونا» في الولايات المتحدة، فإن ما يقرب من نصف انتقال فيروس «كورونا» يحدث قبل ظهور الأعراض، و40% من إصابات «COVID-19» دون أعراض، حسب «اليوم السابع»، الأحد.

وأوضح راجيش خانا قائلاً: «كان من المنطقي أنه ربما يكون سبب الانتشار المستمر لفيروس كورونا COVID- 19 هو أنه في المراحل المبكرة، لا تشعر بالمرض، بل أنك تسير على ما يرام كما لو لم تكن مصابًا بالفيروس، لأنه لا يوجد ألم.

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في البحث، الذي نُشر في مجلة PAIN ، أثار العلماء احتمال أن الألم، كأحد الأعراض المبكرة لـ«COVID-19» ، قد ينخفض عن طريق ارتفاع بروتين فيروس «كورونا» لأنه يسكت «مسارات إشارات الألم في الجسم».

في وقت مبكر من الوباء، أثبت العلماء أن البروتين الشائك لفيروس «كورونا الجديد» يستخدم مستقبل الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE2) للخلايا البشرية لدخول الجسم.

في وقت لاحق من يونيو، أشارت دراستان إلى أن هناك مستقبلًا آخر يسمى «نيروبيلين 1» (neuropilin-1 )، كمستقبل ثانٍ لفيروس «كورونا».

وبين خانا: «لفت ذلك انتباهنا لأن مختبرنا على مدار الـ15 عامًا الماضية كان يدرس مجموعة معقدة من البروتينات، والمسارات، التي تتعلق بمعالجة الألم الذى يقع فى اتجاه مجرى نيروبيلين»، مضيفًا: «لذا أدركنا أن هذا قد يعني أن بروتين السنبلة الموجود بفيروس كورونا أيضًا، ربما يكون متورطًا في نوع من معالجة الألم».

ووفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite أن أحد المسارات البيولوجية التي يشعر الجسم من خلالها بالألم، هو بروتين يسمى عامل النمو البطاني الوعائي A الذي يلعب دورًا أساسيًّا في نمو الأوعية الدموية، مضيفين أن هذا البروتين مؤخرًا ربط بفيروس كورونا «COVID-19».

ووجد وفريقه البحثى أن بروتين فيروس «كورونا» الشائك يرتبط بالنيروبيلين في الموقع نفسه تمامًا مثل بروتين VEGF-A ، وفحص العلماء أيضًا «نيوروبيلين» كهدف جديد لتخفيف الآلام غير الأفيونية.

وأكد: «نحن نتقدم فى تصميم جزيئات صغيرة ضد النيوروبيلين، خاصة المركبات الطبيعية، التي يمكن أن تكون مهمة لتخفيف الآلام».

وقال لدينا جائحة، ولدينا وباء أفيوني أنهما يتصادمان، النتائج التي توصلنا إليها لها آثار هائلة على كليهما يعلمنا عن انتشار فيروس كورونا، لكن فيروس كورونا «COVID-19» جعلنا ننظر أيضًا إلى النيروبيلين neuropilin على أنه طريقة جديدة غير أفيونية لمحاربة وباء المواد الأفيونية».