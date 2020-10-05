هل يجب وضع قناع على طفلك الرضيع لوقايته من «كورونا»؟

يجب عدم وضع قناع على وجوه الأطفال الأقل من عمر عامين (الإنترنت)

في ظل استمرار انتشار جائحة «كورونا»، يتساءل البعض: هل يجب أن أقوم بوضع قناع وجه على طفلي الرضيع؟

والإجابة هنا حسب مستشفى لوس أنجليس للأطفال (Children’s Hospital Los Angeles)، في الولايات المتحدة، حسب موقعها اإلكتروني على الإنترنت.

يقول المستشفى: «التوصية الصادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بولاية كاليفورنيا ومقاطعة لوس أنجليس بارتداء غطاء للوجه من القماش كلما خرج الشخص إلى الأماكن العامة تأتي باستثناء واحد - وهو الأطفال الأقل من عمر عامين».

كما يشير طبيب الأمراض المعدية في المستشفى، مايكل سميت، إلى أن السبب في ذلك هو احتمال أن يتسبب القناع في صعوبات بالتنفس لدى الأطفال صغار السن، إضافة إلى أن عدم قدرة الأطفال على التعبير عن الإصابة بالضائقة أو إزالة القناع بمفردهم يمكن أن يعرِّضهم لخطر الاختناق.

يقول الدكتور سميت، المدير الطبي للوقاية بقسم السيطرة على العدوى والوقاية منها في المستشفى: «لا يمكنهم التواصل بسهولة إذا واجهوا مشكلات في التنفس... من غير الجيد أن تحاول مساعدة طفلك عن طريق وضع قناع من القماش على وجهه، ثم تعرِّضه عن غير قصد لخطر الاختناق».