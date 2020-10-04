اكتشاف دواء يمنع تكرار الإصابة بـ«كورونا»

دواء مضاد للفيروسات يمنع بشكل فعال تكرار الفيروس التاجي (الإنترنت)

كشفت دراسة حديثة عن دواء مضاد للفيروسات يمنع بشكل فعال تكرار الفيروس التاجي المسبب لـ«كوفيد-19»، كما أنه يكافح رد الفعل المناعي الذي يقتل مرضى «كورونا».

ويعد هذا الاكتشاف الأمل لدى مجموعة من الباحثين برئاسة كريستيان كانستروب هولم وديفيد أولجنير، الذين يقفون وراء دراسة جديدة نُشرت حديثًا في مجلة «Nature Communications»، وفقا لموقع «ميديكال إكسبريس».

وأظهرت الدراسة أن دواءً يسمى ثنائي ميثيل فومارات «DMF»، والذي تمت الموافقة عليه لعلاج مرضى التصلب المتعدد، يمنع نمو مجموعة من الفيروسات في خلايا الجسم تشمل فيروس «كورونا» (SARS-CoV2)، حيث اختبره الباحثون في أنبوب اختبار، حسب «مصراوي».

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ويقول كريستيان كانستروب هولم، رئيس الدراسة، وزميله ديفيد أولجنير، الأستاذ المشارك في قسم الطب الحيوي في جامعة آرهوس، الدنمارك: «من الواضح أننا لا نعرف ما إذا كان الدواء يعمل على محاربة العدوى لدى البشر، والأمر متروك لخبراء الأمراض المعدية لاختبار ذلك، ومع ذلك، يجب أن أقول إنني متفائل جدا».

نتائج البحث الحالية جارية منذ فترة حتى الآن، عندما انتشر الوباء، كان كريستيان كانستروب هولم وزملاؤه بصدد اختبار تأثيرات دواء كان مطابقًا تقريبًا لدواء معين للتصلب، أي مادة تسمى «4-أوكتيل-إيتاكونات»، والتي تُستخدم على سبيل المثال، فيروس الهربس وفيروس الجدري «اللقاح الفيروسي» وفيروس زيكا، الذي يُعرف أيضًا بأنه يؤدي إلى عيوب جنينية، كل ذلك كجزء من البحث عن دواء مضاد للفيروسات، ونجح اختبارهم بما يتجاوز التوقعات.

وبين كريستيان كانستروب هولم: «ظهر فيروس كورونا فجأة، والذي اختبرناه أيضًا، ورأينا تأثيرًا هائلاً، انخفض عدد التكرارات التي يحدثها فيروس كورونا في خلايا الجسم بشكل كبير».

وأوضح: «في الوقت نفسه، ثبط الدواء رد الفعل المناعي أو الحالة الالتهابية التي تشكل جزءًا كبيرًا من التهديد الفعلي لمرضى فيروس كورونا، فالناس لا يموتون فقط بسبب الفيروس بحد ذاته، ولكن أيضًا بسبب الالتهاب الذي يحدث في الرئتين».

عندما رأت مجموعة البحث النتائج المشجعة باستخدام «4-octyl-itaconate»، كرروا الاختبارات باستخدام منتج موافق عليه، وهو ثنائي ميثيل فومارات «DMF»، والذي أظهر تقريبًا نفس التأثير المثبط.

وهذا يعني أنه يمكن اختبار تأثير ثنائي ميثيل فومارات «DMF» على مرضى «كورونا» الآن، في الدنمارك أو خارجها، كما أن الشركة التي تحمل براءة الاختراع على استعداد لاختباره في التجارب البشرية.