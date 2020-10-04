ما السر وراء اختلاف شدة أعراض «كورونا» من مصاب لآخر؟

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أكتوبر 2020, 10:44 صباحا
سكان يخضعون لاختبار الكشف عن «كورونا» في مدينة رويلي الصينية. 15 سبتمبر 2020 (أ ف ب)

وجد فريق دولي من الباحثين أنه في حالات الإصابة بـ«كوفيد-19» التي تظهر فيها أعراض شديدة قد يهاجم الجسم أحد دفاعاته المناعية الرئيسية بدلا من محاربة الفيروس الوبائي، وكان معظمهم من الرجال، مما ساعد في تفسير سبب إصابة الرجال بالفيروس أكثر من النساء.

ويشير بحث منفصل إلى أن الأطفال أفضل حالا من البالغين بفضل الخلايا المناعية القوية «المستجيب الأول» التي تتضاءل مع تقدم العمر، حسب تقرير لموقع «أي بي سي نيوز».

وقال أليساندرو سيت، الباحث في معهد لا غولا لعلم المناعة في سان دييغو الأميركية، الذي يدرس جزءا آخر من الاستجابة المناعية: «العدوى وما يحدث بعد الإصابة أمر ديناميكي للغاية»، فهناك نوعان من الأذرع الرئيسية لجهاز المناعة الفطرية، وهي خط الدفاع الأول للجسم، فبمجرد أن يكتشف الجسم دخيلا أجنبيا، تشن الجزيئات الرئيسية، مثل الإنترفيرون والسيتوكينات المسببة للالتهابات، هجوما واسع النطاق، وفق «دويتشه فيله».

الوضع الصحي
تنبه الخلايا المناعية الفطرية أيضا الذراع «التكيفية» بطيئة التأثير في الجهاز المناعي، وهي القناصة الخاصة بالجراثيم، للاستعداد، فتبدأ الخلايا البائية في إنتاج أجسام مضادة مقاومة للفيروسات، وتحظى البروتينات باهتمام كبير في عملية البحث عن اللقاح.

وعندما يبدأ الفيروس في مهاجمة الجسم تبدأ بروتينات إنترفيرون من النوع الأول في العمل، وتدافع عن الخلية عن طريق التدخل في نمو الفيروس، لكن بحثا جديدا يظهر أن هذه الجزيئات المهمة كانت غائبة أساسا في مجموعة من الأشخاص المصابين بفيروس «كوفيد-19» الحاد، حسب ما نشره موقع «ديلي ميل».

إضافة إلى ذلك، يرجع الباحثون ردود أفعال الأشخاص المتباينة بشكل كبير أيضا إلى عوامل أخرى، مثل مدى صحتهم في البداية وكمية الفيروس «الجرعة» التي تعرضوا لها.

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