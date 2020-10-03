كيفية العناية بصحة فروة الرأس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أكتوبر 2020, 10:59 صباحا
يجب العناية بفروة الرأس صحيا (الإنترنت)

تتجدد خلايا جلد الرأس باستمرار مثل باقي خلايا الجسم، إذ تتساقط الخلايا المتقرنة والميتة من سطح الجلد، وهو ما يستدعي العناية بفروة الرأس بشكل روتيني.

ويمكن أن يؤدي الضغط النفسي والبرد والهواء الجاف الناتج عن جهاز التدفئة المركزية وتجفيف الشعر المفرط بالسيشوار(مجفف الشعر) أو صبغ الشعر الزائد على الحد إلى جفاف جلد الرأس والحكة، وتضاعف عملية تكوُّن القشرة وفقدان اللمعان الطبيعي لشعر الرأس، حسب «دويتشه فيله».

ينصح موقع «إم إس إن» أولاً بعدم تجفيف الشعر بالسيشوار لجلد الرأس: من الأفضل ترك الشعر يجف في الهواء الطلق أو تجفيفه بالسيشوار بدرجة حرارة منخفضة جدًّا.

ويحبذ أيضًا استخدام مشط جلد الرأس. هل سمعت بهذا الاختراع من قبل؟ 

مشط جلد الرأس يدلك جذور الشعر وجلد الرأس ويمكن استخدامه عند الاستحمام مع الشامبو. النتيجة هي تحسين الدورة الدموية في جلد الرأس.

كما ينصح بتنظيف جلد الرأس عن طريق التقشير. وينصح بشامبو التقشير مرة في الأسبوع. العملية تؤدي إلى التخلص من خلايا الجلد الميتة والمتقرنة والدهون الزائدة وتنشط الدورة الدموية في جلد الرأس وتحول دون جفاف الجلد. لكن احرص على أن لا يحتوي شامبو التقشير على السيلكون والعطور والباربين، إذ أنها مواد تزيد من هيجان وجفاف جلد الرأس.

ولا بد أيضاً من تقوية فروة الرأس وجذور الشعر بأمصال خاصة توضع على فروة الرأس في المساء وتوزع بعناية ويدلك بها جلد الرأس وفي الصباح نغسل الشعر والرأس جيداً بالماء. لمن يعاني من تكوّن القشرة الكثيف عليه بمستخلاصات خاصة من نبات القرص أو عشبة (حشيشة) الليمون.

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