إنتاج الأجسام المضادة لـ«كورونا» خلال 14 يوما من التطعيم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 سبتمبر 2020, 01:31 مساء
مركز روسي يكشف أن جسم الإنسان ينتج الأجسام المضادة لفيروس «كورونا المستجد» خلال 14 يومًا من التطعيم. (الإنترنت)

 كشف رينات ماكسوتوف، مدير مركز «فيكتور» العلمي للفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، أن الأجسام المضادة لفيروس «كورونا المستجد»، تتشكل خلال أسبوعين بعد التطعيم الأول باللقاح الذي طوره المركز، حسب وكالة «تاس».

وأضاف خلال لقاء تلفزيوني: «في اليوم الرابع عشر بعد التطعيم باللقاح، يتشكل بالفعل مستوى يمكن اكتشافه من الأجسام المضادة. لكن العيار الواقي من الأجسام المضادة يتشكل بعد التطعيم الثاني. والفاصل الزمني بينهما هو 21 يومًا»، وفق «روسيا اليوم»، السبت.

وتابع ماكسوتوف القول، إن مركز «فيكتور»، يخطط لطرح نوعين من لقاحه ضد فيروس «كورونا المستجد» إلى الأسواق للاستخدام المدني.

وقال: «لقد طورنا لقاحات للوقاية من كوفيد-19، على أساس ست منصات تكنولوجية مستقلة. لقد اخترنا أكثر خيارين واعدين من اللقاحات، التي نعتزم طرحها في التداول المدني».

 

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