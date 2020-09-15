جودة النوم تؤجل ظهور الزهايمر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020, 10:36 صباحا
النوم جيدًا ليلًا يؤخر ظهور مرض الزهايمر (الإنترنت)

مع كل مرة تنام فيها جيدًا، يمكن أن يؤخر ذلك ظهور الخرف، حسب ما توصَّل علماء من خلال دراسة حديثة.

ويعمل النوم الصحي العميق على إبطاء تراكم اللويحات السامة في الدماغ، المعروفة باسم «بيتا أميلويد»، التي ترتبط بالإصابة بمرض الزهايمر، حسب «ذي صن».

وقال البروفيسور ماثيو ووكر، من جامعة كاليفورنيا: «النوم يشبه كرة بلورية تخبرك متى وكيف تتطور أمراض الزهايمر في دماغك. والجانب المشرق هنا هو أن هناك شيئًا يمكننا فعله حيال ذلك. يظهر الدماغ نفسه أثناء النوم العميق، وبالتالي قد تكون هناك فرصة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء من خلال الحصول على مزيد النوم في وقت مبكر من الحياة»، وفق «روسيا اليوم».

وبينما ظل المشاركون بصحة جيدة طوال فترة الدراسة، تمكن الباحثون من تقدير متى سيبدأ مرض الزهايمر باستخدام جودة نومهم للتنبؤ بكمية تراكم الترسبات في أدمغتهم.

وقال جوزيف وينر، طالب الدكتوراه في جامعة «كاليفورنيا» في بيركلي: «بدلاً عن انتظار إصابة شخص ما بالخرف لسنوات عديدة لاحقة، يمكننا تقييم كيف تتنبأ جودة النوم بالتغيرات في لويحات بيتا أميلويد عبر نقاط زمنية متعددة. لذا، يمكننا قياس سرعة تراكم هذا البروتين السام في الدماغ بمرور الوقت، ما قد يشير إلى بداية مرض الزهايمر».

ويأمل الباحثون في التوصل إلى طرق لتعزيز جودة النوم، بين الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض الزهايمر.

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