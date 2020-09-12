دراسة: «كورونا» يتكاثر داخل الدماغ

صورة تلقتها وكالة فرانس برس من مختبر موتري في سان دييغو في الولايات المتحدة في 29 أغسطس 2019 تظهر مقطعا عرضيا لأحد عضيات الدماغ (أ ف ب)

قد تكون أوجاع الرأس والشعور بالتشوش وحتى الهذيان، التي يعاني منها بعض مرضى «كوفيد-19»، نتيجة مهاجمة فيروس «كورونا المستجد» الدماغ بشكل مباشر.

ذلك ما أظهرته دراسة حديثة في مراحلها الأولى، لكنها تقدم عدة خطوط جديدة من الأدلة لدعم ما كان يعد سابقًا مجرد فرضية، حسب «فرانس برس».

ووفقًا للدراسة التي قادها عالم المناعة في جامعة ييل الأميركية، أكيكو إيواساكي، فإن الفيروس قادر على التكاثر داخل الدماغ، كما أن وجوده يحرم خلايا الدماغ القريبة من الأكسجين، إلا أن مدى انتشاره لم يتضح بعد.

وأشاد إس أندرو جوزيفسون، رئيس قسم طب الأعصاب في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، بالتقنيات المستخدمة في الدراسة.

وقال إن «فهم ما إذا كان هناك تأثير مباشر للفيروس في الدماغ أم لا هو أمر مهم جدا». لكنه أضاف أنه من الأفضل توخي الحذر حتى تخضع الورقة لمراجعة من الأقران.

ولن يكون الأمر صادما تماما إذا تبين أن «سارس-كوف-2» قادر على اختراق الحاجز بين الدم والدماغ، وهي بنية تحيط بالأوعية الدموية في الدماغ وتحاول منع السموم والمواد الغريبة في الدم من دخول الدماغ. فعلى سبيل المثال، يقوم فيروس زيكا، بالأمر ذاته، فيؤدي إلى تلف كبير في أدمغة الأجنة.

لكن الأطباء اعتقدوا حتى الآن أن التأثيرات العصبية التي لوحظت لدى نحو نصف المرضى يمكن أن تكون بدلا من ذلك نتيجة استجابة مناعية غير طبيعية تُعرف باسم عاصفة السيتوكين التي تسبب التهاب الدماغ، بدلا من أن يغزوه الفيروس مباشرة.

ثلاث طرق للتعرف على تأثير فيروس «كورونا» على الدماغ

قرر إيواساكي وزملاؤه التعامل مع السؤال بثلاث طرق: عن طريق إصابة أدمغة صغيرة نمت في المختبر تُعرف باسم عضيات الدماغ، وإصابة فئران بالعدوى، وفحص أنسجة مخ من مرضى توفوا بـ«كوفيد-19».

في عضيات الدماغ، وجد الفريق أن فيروس «سارس-كوف-2» قادر على إصابة الخلايا العصبية ثم السيطرة على الخلية العصبية ليتكاثر. تسببت الخلايا المصابة بدورها بموت الخلايا المحيطة عن طريق خنق إمدادات الأكسجين إليها.

كانت إحدى الحجج الرئيسية ضد نظرية الغزو المباشر للدماغ هي أن الدماغ يفتقر إلى مستويات عالية من البروتين المسمى «إيه سي آي تو» الذي يلتصق به فيروس «كورونا»، والذي يوجد بكثرة في أعضاء أخرى مثل الرئتين.

لكن الفريق وجد أن العضيات لديها ما يكفي من البروتين «إيه سي آي تو» لتسهيل دخول الفيروس، وكانت البروتينات موجودة أيضا في أنسجة دماغ المرضى المتوفين.

أجسام مضادة معادلة «مُحيدة» للفيروس لدى مريض بـ«كورونا»

كما، وعن طريق البزل القطني، فحصوا السائل الدماغي النخاعي لدى مريض مصاب بـ«كوفيد-19» في المستشفى يعاني الهذيان، ووجدوا أن لديه أجساما مضادة معادلة «مُحيِّدة» للفيروس في السائل الشوكي، وهو ما شكّل أدلة أخرى تدعم فرضيتهم.

ثم درس الفريق مجموعتين من الفئران، مجموعة عُدلت وراثيا بحيث تحتوي على مستقبلات «إيه سي آي تو» في رئتيها فقط، والأخرى في دماغها فقط.

أظهرت الفئران المصابة في رئتها بعض علامات الإصابة في الرئة، في حين أن الفئران المصابة في الدماغ فقدت الوزن بسرعة وماتت بسرعة، مما يشير إلى احتمالية ارتفاع معدل الوفيات عند دخول الفيروس إلى الدماغ.

أخيرا، فحص الباحثون أدمغة ثلاثة مرضى ماتوا من مضاعفات خطيرة مرتبطة بـ«كوفيد-19» ووجدوا أدلة على الفيروس لدى الجميع بدرجات متفاوتة.

وأوضح القائمون على الدراسة أنهم بحاجة إلى مزيد من عمليات التشريح لمعرفة مدى انتشار عدوى الدماغ.