تراجع وفيات الأطفال.. و«كورونا» يهدد الجهود

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 سبتمبر 2020, 01:43 مساء
كوفيد-19 قد يقوّض جهود تخفيض وفيات الأطفال الصغار (الإنترنت)

كشفت منظمة الأمم المتحدة تراجع وفيات الأطفال الصغار إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في العام 2019، غير أن هذا التقدّم قد يقوَّض بسبب وباء كوفيد-19.

وبلغ مجموع وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر «أدنى مستوى له سنة 2019، مع 5.2 مليون حالة، في مقابل 12.5 مليون سنة 1990»، بحسب بيان مشترك لعدّة وكالات أممية، من بينها اليونيسف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) ومنظمة الصحة العالمية.

وجاء في البيان «خلال السنوات الثلاثين الأخيرة، أدّت الإجراءات الصحية المعتمدة لدرء أو علاج أسباب وفيات الأطفال، مثل الولادة السابقة لأوانها ونقص الوزن عند الولادة ومضاعفات الولادة والالتهاب الرئوي والإسهال والملاريا وسواها، بالإضافة إلى حملات التحصين دورا مهما في إنقاذ ملايين الأرواح»، وفق «فرانس برس».

غير أن وباء كوفيد-19 يهدّد بتقويض هذه الجهود، إذ «عُلّقت الإجراءات الصحية الموجّهة إلى الأطفال أو الأمهات بسبب نقص في الموارد أو مخاوف من انتقال عدوى الوباء، وذلك في العالم بأسره»، بحسب البيان.

وأظهرت دراسة أجرتها اليونيسف في 77 بلدا أن 68% من هذه الدول عانت من هذا الوضع مع تعليق برامج التلقيح والزيارات الطبية للأطفال.

وقالت مديرة اليونيسف، هنرييتا فور، في البيان إن «الأسرة الدولية أحرزت تقدما جدّ كبير في القضاء على أسباب وفيات الأطفال التي يمكن تفاديها، بحيث إنه من المؤسف أن يوجّه وباء كوفيد-19 ضربة قاصمة لها».

وأردفت «في غياب استثمارات سريعة لإعادة إطلاق هذه الخدمات المعلّقة، قد يموت ملايين الأطفال دون الخامسة، ولا سيما المواليد الجدد منهم».

وشدّد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، من جهته على ضرورة «عدم ترك وباء كوفيد-19 ينسف هذا التقدّم الملحوظ لأطفالنا وللأجيال المقبلة».

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