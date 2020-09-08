لقاح «كورونا» سيكون من فئتين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020, 10:50 صباحا
يخضع للتطعيم الاختباري للقاح كورونا الروسي فقط الأشخاص الذين أعمارهم فوق 18 سنة (الإنترنت)

سيكون اللقاح الروسي المضاد لفيروس «كورونا المستجد» «سبوتنيك-V» من فئتين، إحداهما مخصصة للأطفال، وأخرى للبالغين.

وقال البروفيسور ألكسندر بوتينكو، رئيس قسم البحوث الكيميائية في مركز «غاماليا»، في حديث لإذاعة «سبوتنيك»: «سيتم إنتاج فئتين من اللقاح على أساس لقاح «سبوتنيك-V»، وسيحصل ذلك على الأرجح بعد انتهاء مرحلة الاختبار الجماعي على المتطوعين. أما الآن فيجب اختبار الصيغة الأساسية للقاح على أكبر عدد ممكن من المتطوعين»، وفق «روسيا اليوم»، الثلاثاء.

وأوضح بوتينكو: «يجب أن يختبَر اللقاح على مجموعات كبيرة من الناس من مختلف الأعمار والجنس؛ لأن هذا الاختبار هو دراسة شاملة، وبعدها سيوضع مخطط للتطعيم يشمل الجزء الأكبر من السكان. ويجب تحديد جميع خيارات الاستخدام الممكنة».

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وأضاف: «يخضع للتطعيم الاختباري فقط الأشخاص الذين أعمارهم فوق 18 سنة. ولكن المنتج النهائي يجب أن يكون مناسبًا للأطفال أيضًا. لذلك فمن المنتظر بعد هذا الاختبار ظهور فئة جديدة من اللقاح للأطفال». بحسب بوتينكو.

وأشار رئيس قسم البحوث الكيميائية في مركز «غاماليا» إلى أن اللقاح يتكون من فئتين: للبالغين والأطفال. وسيكون مفعول اللقاح المخصص للأطفال أخف، وبالتالي تكون آثاره الجانبية أقل. كما أن كتلة جسم الأطفال أقل من كتلة جسم البالغين، لذلك يحتاجون إلى جرعة أصغر من اللقاح.

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